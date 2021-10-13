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MESS ve Türk Metal toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman bitecek? Maaş zammı netleşecek

13.10.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal arasında 2021-2023 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde start verildi. Hemen hemen 127 bin işçiyi yakından ilgilendiren sözleşme ile maaşlar belirlenecek.

MESS ve Türk Metal toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman bitecek? Maaş zammı netleşecek

MESS'te gerçekleştirilen ilk oturumda MESS Genel Sekreteri ile Türk Metal Genel Başkan Yardımcısı Uysal Altundağ yer aldı. Müzakereler esnasında MESS’in verdiği, sözleşmenin 3 senelik olması yönündeki teklif, Türk Metal tarafından kabul edilmedi, ancak daha sonra görüşülmek üzere ertelendi.

TÜRK METAL TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?

Görüşmelerde Türk Metal'in kabul ettiği bir dizi madde, tutanak altına alındı. Toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde 2. oturum için taraflar, 26 Ekim 2021'de tekrardan bir araya gelecek.

MESS ile Türk Metal arasındaki toplu sözleşme, Türkiye'nin özel sektördeki en büyük toplu iş sözleşmesi olarak anılıyor. Türkiye ekonomisinin lokomotifi durumundaki demir çelik, otomotiv, beyaz eşya ve elektronik ürünler sektörlerinde faaliyetlerini sürdüren en büyük işletmelerde çalışan işçiler, bu müzakerelerle sözleşme imzalıyor. Toplu sözleşme, toplam 179 işverene bağlı 210 işyerini kapsayacak.

TÜRK METAL’İN TALEPLERİ

Türk Metal, toplu sözleşmeler için ilk yılın ilk 6 ayı yüzde 29.57, ikinci 6 ayı enflasyon oranı; ikinci yılın ilk 6 ayı enflasyon oranı ve saatlik 1 lira artış, ikinci 6 ayda enflasyon oranında zam artışı talep etmişti.

EN BÜYÜKLER KAPSAMDA

Sözleşme, Türkiye'nin en büyük 100 sanayi kuruluşu içinde yer alan 20 firmayı içine alacak. Toplu sözleşme kapsamındaki işyerlerinden bazıları şöyle:

Oyak Renault, Ford Otomotiv, Tofaş Türk, Arçelik, Mercedes Benz Türk, İÇDAŞ, Aygaz, BSH Ev D Aletleri, Bosch, Borçelik, MAN Türkiye, Türk Traktör, Otokar, Siemens, Autoliv Cankor ve Borusan Mannesmann…

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