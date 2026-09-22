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Lüks kruvaziyer bin 765 turist ile Alanya iskelesine demir attı

Antalya’nın Alanya ilçesine Malta bandıralı 264 metre uzunluğundaki 'Marella Discovery' isimli kruvaziyer gemisi geldi. Gemide bulunan bin 765 turist ile 735 mürettebat ilçeye hareketlilik kattı.

Lüks kruvaziyer bin 765 turist ile Alanya iskelesine demir attı

Malta bandıralı 264 metre uzunluğundaki 'Marella Discovery' isimli yolcu gemisi sabah saatlerinde Alanya iskelesine demir attı. Sabah saatlerinde Alanya İskelesi’ne demir atan lüks yolcu gemisindeki turistlerin büyük bölümünün İngiltere vatandaşı olduğu öğrenildi.

Gemiden inen yolcular, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini görmek üzere iskelede bekleyen tur otobüslerine bindi. Turistlerin bir bölümü ise Alanya’nın doğal güzelliklerini keşfetmek amacıyla safari turlarına katıldı.

Toplam 2 bin 500 kişinin bulunduğu 'Marella Discovery' isimli kruvaziyer gemisinin akşam saatlerinde Alanya’dan ayrılarak Limasol’a doğru hareket edeceği öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya Alanya Kruvaziyer
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