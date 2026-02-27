FİNANS

Mevduat faizinde getiri ne kadar? Yüzde 40 sınırının da altına indi... İşte 1 milyon TL'nin kazancı

Son bir yıldır yatırımcının gözdesi haline gelen mevduat faizinde bir dönem sona erdi. Geçen hafta yüzde 40’ın üzerinde olan en yüksek oran bu hafta yüzde 39,50’ye geriledi. Peki, 27 Şubat 2026 cuma günü itibarıyla en yüksek faizi hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL’nin 32 günlük net getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar…

Devrim Karadağ

Mevduat faizinde yeni bir döneme girildi. Risk sevmeyen yatırımcının güvenli limanı haline gelen ve son bir yıldır yatırımcısını memnun eden mevduat faizinde bu hafta itibariyle kritik yüzde 40 sınırının da altına inildi. Bankaların sunduğu en yüksek oran geçen hafta %40,25 seviyesindeyken, bu hafta %39,50’ye kadar düştü.

YÜZDE 55'LERE KADAR ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz yılın ocak ayında yüzde 55 ile zirve yapan mevduat faizleri, ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve para politikasındaki değişimle birlikte düşüş sürecine
girmişti. Enflasyondaki gerilemeye paralel olarak politika faizinde yapılan indirimler, mevduatta 50’li oranların sonunu getirmişti.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİNE DEVAM EDECEK Mİ?

2026 yılına piyasalarda iyimser beklentilerle girilirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayı toplantısında 100 baz puanlık faiz indirimi yaparak politika
faizini %37 seviyesine çekti. Yıla %42,00-42,50 bandında başlayan mevduat faizleri de bu kararın ardından aşağı yönlü hareket etti.

Para politikasındaki gevşeme süreci, bankaların mevduat faizlerini kademeli olarak düşürmesine zemin hazırladı.

BANKALARDA FAİZLER NE KADAR?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, TCMB’nin faiz indiriminin ardından bankalar da mevduat kampanyalarında güncellemeye gitti. “Vadesiz hesapta para bulundurma şartı” olmaksızın sunulan en yüksek mevduat oranı geçen hafta %40,25 seviyesindeydi. Bu hafta ise oranlar bir kademe daha geri çekildi.

“YÜZDE 40” DÖNEMİ BİTTİ

27 Şubat 2026 itibarıyla bankalarca sunulan en yüksek mevduat oranı %39,50’ye kadar geriledi. Böylece mevduat faizlerinde yüzde 40’lı seviyeler de sona ermiş oldu.

Piyasaların gözü şimdi şubat ayı enflasyon verisinde. Aylık bazda TÜFE’nin %3,0 seviyesinde gelmesi bekleniyor. 12 Mart’ta TCMB yılın ikinci faiz kararını açıklayacak.
Enflasyon verisi ve Merkez Bankası’nın faiz adımı, mevduat oranlarının yönü açısından belirleyici olacak.

27 ŞUBAT 2026 İTİBARIYLA EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI

“Vadesiz hesapta para bulundurma şartı olmaksızın” sunulan en yüksek mevduat oranları şu şekilde sıralanıyor:

DenizBank: %39,50
QNB Finansbank: %39,25
ON Dijital: %39,25
Akbank: %39,00
VakıfBank: %39,00
Yapı Kredi: %39,00
OdeaBank: %39,00
Alternatif Bank: %39,00
Fibabanka: %38,50
ING Bank: %36,50

1 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK NET GETİRİSİ NE KADAR?

En yüksek oran olan %39,50 baz alındığında 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi şu şekilde hesaplanıyor:

Mevduat Tutarı: 1 milyon TL
Mevduat Oranı: %39,50
Mevduat Vadesi: 32 gün
Net Getiri: 28 bin 560 TL

Faizlerdeki düşüş eğilimi devam ederken, yatırımcılar hem enflasyon verilerini hem de TCMB’nin mart ayı faiz kararını yakından izliyor. Mevduatta yeni dönemde yüzde 30’lu seviyelerin kalıcı olup olmayacağı ise açıklanacak makroekonomik verilere bağlı olacak.

