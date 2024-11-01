Mevduat ve fonlara uygulanan stopajlarda artış

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türk Lirası mevduatlar, fonlar ve katılım hesapları için uygulanan stopaj oranlarında değişiklikler yapıldı. 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj oranı %7,5 tan %10'a, bir yıla kadar olan vadeli hesaplarda stopaj oranı ise %5'ten %7,5'e çıkarıldı. Bir yıldan uzun vadeli hesaplarda uygulanan %2,5'lik stopaj oranı %5 çıkarıldı.

30 Nisan 2024 öncesinde alınan fonlar için stopaj muafiyeti devam edecek. 1 Mayıs-31 Ekim arasında alınan fonlar için stopaj oranları ise %7,5 olarak uygulanacak.

Vergi Değişikliği Yapılan Fonlardaki Büyüklükler

Hisse senedi yoğun fonlarda stopaj teşviği devam ediyor.

Türk Lirası cinsinden ihraç edilmiş menkul kıymetlere yatırım yapılmasını teşvik etmek amacıyla, hisse senedi yoğun fonlar gibi varlıklara yatırım yapan fonlardan elde edilen gelirler için indirimli stopaj uygulaması 31 Ocak 2025'e kadar uzatıldı. Diğer yandan; değişken, karma, Eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ve adında ‘döviz’ geçen yatırım fonlarından elde edilen gelirler için %10'luk mevcut stopaj oranı devam edecek.

Örnek 1:

500 bin lirasını %57 yıllık faiz oranıyla 92 günlük mevduata bağlayan biri, 92 günün sonunda brüt 71.836 ₺ faiz geliri elde ediyor. Eski stopaj olan %7,5'ten vergi kesilseydi 5.388 ₺ vergi ödeyecekken; artık %10 stopaj sonrası 7.183 ₺ ödemek zorunda kalacak.

Örnek 2:

Günlük getirisi %0,14 olan bir para piyasası fonu örneği hazırlayalım ve ana paramız yine 500 bin ₺ olsun. 31 Ekim’den önce alındıysa %7,5 bir stopaj uygulanacağı 1.717₺ vergi ödemesinden ötürü, getirimiz 32 günün sonunda 22.893 ₺ olacak ve net kazancımız 21.176₺ ana paramız 521.176 ₺’ye ulaşacaktır. Faiz oranı ise %4,24 olarak hesaplanabilir. Ancak 1 Kasım düzenlemesinden sonra alınacak bir para piyasası fonu getirisine %10 stopaj uygulanacağından, 2.289 ₺ kesinti gerçekleşecek ve ana paramız 520.604 ₺ olacaktır. Buradaki faiz oranı ise %4,12 olacaktır.

Yapılan düzenleme ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabi olarak kurulan ipotek finansmanı kuruluşlarının ihraç ettiği varlığa dayalı menkul kıymet, ipoteğe dayalı menkul kıymet, varlık teminatlı menkul kıymet ve ipotek teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlar için uygulanan indirimli stopaj oranı %10 olarak belirlendi ve bu oranın uygulanması 31 Ocak 2025’e kadar uzatıldı.

Kararın tam metnine 1 Mayıs 2024 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'den ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Fintables