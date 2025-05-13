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Mevduat yüzde 60'a yaklaşıyor! Bankada parası olanlar dikkat... Yarış kızıştı

TCMB verilerine göre; ortalama bileşik TL mevduat faizi yüzde 60'a yaklaştı. 1-3 aylık ortalama bileşik TL mevduat faizi, 2 Mayıs haftası itibarıyla yüzde 57.90'a çıkarak son 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Mevduat faizinde bankalar arası rekabet kızışırken bazı bankaların oranlarını yüzde 52'ye kadar çıkardığı öğrenildi.

Mevduat yüzde 60'a yaklaşıyor! Bankada parası olanlar dikkat... Yarış kızıştı
Hande Dağ

Mevduat faizlerinde son durum merak ediliyor. Bankada parası olan vatandaşlar mevduat faiz oranlarını araştırırken rakamlar gelmeye devam ediyor.

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Hürriyet'te yer alan habere göre; TCMB'nin açıkladığı söz konusu oranların daha çok yüksek hacimli KKM'den TL mevduata geçişlerde geçerli olduğu belirtildi. Bu nedenle vatandaşın bankaya gittiği zaman karşılaştığı oranların daha düşük olduğu vurgulandı. Fakat Merkez Bankası'nın TL'yi destekleyici adımları sonrası bankalar arası mevduat faizlerinde rekabetin kızıştığı aktarılırken kimi bankaların TL mevduat faizi oranlarını yüzde 52'ye kadar çıkarttığı belirtildi.

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İBB’ye yönelik soruşturma öncesi 1-3 aylık ortalama bileşik TL mevduat faizi, yüzde 50’nin altına gerilemişken TCMB’nin verilerine göre, 7 Mart ile biten haftada yüzde 51.45 olan 1-3 aylık TL mevduat faizi, 14 Mart ile biten haftada yüzde 49.91’e inmişti. O haliyle TL mevduat faizi, son bir yılın en düşük seviyesine gerilemiş, nisan itibarıyla da yüzde 40'ın altına gerilemesi beklenmişti. Fakat TCMB'nin piyasadaki oynaklığı azaltmaya yönelik adımlarının mevduat faizini de tekrar yukarı çektiği aktarıldı.

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NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), ocakta 2025 yılının ilk toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 45'e çekmişti.

Ardından martta politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 42,50'ye çekmişti. Ancak nisan ayındaki kararda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 350 baz puan artırarak yüzde 46 olarak belirlemişti. Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını da yüzde 46'dan yüzde 49'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41'den yüzde 44,5'e yükseltmişti.

Söz konusu gelişmelerin ardından 19 Mart öncesi bir yılın en düşük seviyesine gerileyen TL mevduat faizi, 1,5 aylık süreçte tekrar 8 puan artmış oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu bir sonraki toplantısını ise 19 Haziran'da gerçekleştirecek.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
mevduat banka
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