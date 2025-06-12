Mevduatta hesaplar değişiyor! Altını sollamıştı, bankalar harekete geçti 'Faizleri aşağı çekmeye başladılar'

Mevduat faizlerinde son durum ne? Altın mı mevduat faizi mi daha çok getiri sağladı? Birikimlerini farklı yatırım araçlarıyla değerlendirmeyi düşünenler özellikle son dönemde hem altını hem de mevduat faizlerini yakından takip ediyor. Altın ve mevduat faizlerinde ise bir süredir dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Uzman isimden kritik bir uyarı geldi.

CNN Türk'te yer alan haberde konuşan Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan "Altının getiri şampiyonu olduğunu aylardır gözlemliyoruz" dedi. Fakat aylık getiride altını solladı ve bu kez mayısın şampiyonunun mevduat olduğu belirtildi.

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Turan "Enflasyonu yüzde 1.53 ile beklentilerin oldukça altında geldi. Vadeli mevduatta yüzde 3,5 - 4 civarında bir aylık getiri söz konusu" şeklinde konuştu. Son dönemde aylık getiri şampiyonu altındı. Öyle ki Amerika Çin arasındaki gerilim altını ateşledi. Nisan ayında yüzde 8.54 yatırımcısına kazandırdı. Turan "Gram altın Nisan ayında en düşük 3.611 lira seviyesini test ederken en yüksek 4.224 lirayı görmüştü" dedi.

MAYIS AYI GETİRİLERİ BELLİ OLDU

Mayısta ise altının getirisi azaldı. Turan "ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının bir miktar dondurulması altının biraz daha sakin seyretmesine zaman zaman da gerilemesine neden oldu" ifadelerini kullandı. Aya 3.958 lira ile başlayan gram altın ay ortasında 3.889 liraya kadar geriledi. Ayı 4.151 lira ile kapattı. Mayıs ayında sadece yüzde 1.7 getiri sağladı. Turan "Euro yüzde 0.56, dolar ise yüzde 0.23 reel getiri sağladı" dedi.

TÜK'in verilerine göre parasını mevduat faizine yatıranın kazandığı aktarıldı. Çünkü mayıs ayında en yüksek getiri sağlayan yatırım aracının yüzde 1.8'le mevduat faizi olduğu belirtildi. Turan "Vadeli mevduatın yine reel anlamda enflasyon üzerinde bir getiri elde etmeyi sağladığı, bu da yüzde 5.8'lik bir reel getiriye işaret ediyor" şeklinde konuştu.

"BAYRAM DÖNÜŞÜ BAZI BANKALAR FAİZ İNDİRİMLERİNE BAŞLADI"

Fakat mevduatta hesapların değişmekte olduğu belirtildi. Turan "Bayram dönüşü bazı bankalar faiz indirimlerine başladı. Mevduat faizlerini 0.5 puan ile 1 puan aşağı çekmeye başladı. Beklentilerin oldukça altında gelen enflasyonla birlikte Merkez Bankası'nın faiz indirimine gidebileceği beklentisi öne çıkmaya başladı" ifadelerini kullandı.