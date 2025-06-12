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Mevduatta hesaplar değişiyor! Altını sollamıştı, bankalar harekete geçti 'Faizleri aşağı çekmeye başladılar'

Mevduat faizlerinin yüksek seyretmesi, gözleri, bir süre rekor kıran altından mevduata çevirmişti. Öyle ki mayıs ayında mevduat gelirinin altını solladığı belirtiliyor. Buna göre; mevduat mayısta altından daha fazla getiri sağladı. Ancak uzmanlara göre mevduatta hesaplar değişiyor. Bayram dönüşü bazı bankaların faiz indirimlerine başladığı ve mevduat faizlerini 0.5 - 1 puan aşağı çekmeye başladıkları belirtiliyor. Buna dair de TCMB'nin faiz indirimine gidebileceği beklentisi işaret ediliyor.

Mevduatta hesaplar değişiyor! Altını sollamıştı, bankalar harekete geçti 'Faizleri aşağı çekmeye başladılar'
Hande Dağ

Mevduat faizlerinde son durum ne? Altınmevduat faizi mi daha çok getiri sağladı? Birikimlerini farklı yatırım araçlarıyla değerlendirmeyi düşünenler özellikle son dönemde hem altını hem de mevduat faizlerini yakından takip ediyor. Altın ve mevduat faizlerinde ise bir süredir dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Uzman isimden kritik bir uyarı geldi.

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CNN Türk'te yer alan haberde konuşan Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan "Altının getiri şampiyonu olduğunu aylardır gözlemliyoruz" dedi. Fakat aylık getiride altını solladı ve bu kez mayısın şampiyonunun mevduat olduğu belirtildi.

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Turan "Enflasyonu yüzde 1.53 ile beklentilerin oldukça altında geldi. Vadeli mevduatta yüzde 3,5 - 4 civarında bir aylık getiri söz konusu" şeklinde konuştu. Son dönemde aylık getiri şampiyonu altındı. Öyle ki Amerika Çin arasındaki gerilim altını ateşledi. Nisan ayında yüzde 8.54 yatırımcısına kazandırdı. Turan "Gram altın Nisan ayında en düşük 3.611 lira seviyesini test ederken en yüksek 4.224 lirayı görmüştü" dedi.

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MAYIS AYI GETİRİLERİ BELLİ OLDU

Mayısta ise altının getirisi azaldı. Turan "ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının bir miktar dondurulması altının biraz daha sakin seyretmesine zaman zaman da gerilemesine neden oldu" ifadelerini kullandı. Aya 3.958 lira ile başlayan gram altın ay ortasında 3.889 liraya kadar geriledi. Ayı 4.151 lira ile kapattı. Mayıs ayında sadece yüzde 1.7 getiri sağladı. Turan "Euro yüzde 0.56, dolar ise yüzde 0.23 reel getiri sağladı" dedi.

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TÜK'in verilerine göre parasını mevduat faizine yatıranın kazandığı aktarıldı. Çünkü mayıs ayında en yüksek getiri sağlayan yatırım aracının yüzde 1.8'le mevduat faizi olduğu belirtildi. Turan "Vadeli mevduatın yine reel anlamda enflasyon üzerinde bir getiri elde etmeyi sağladığı, bu da yüzde 5.8'lik bir reel getiriye işaret ediyor" şeklinde konuştu.

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"BAYRAM DÖNÜŞÜ BAZI BANKALAR FAİZ İNDİRİMLERİNE BAŞLADI"

Fakat mevduatta hesapların değişmekte olduğu belirtildi. Turan "Bayram dönüşü bazı bankalar faiz indirimlerine başladı. Mevduat faizlerini 0.5 puan ile 1 puan aşağı çekmeye başladı. Beklentilerin oldukça altında gelen enflasyonla birlikte Merkez Bankası'nın faiz indirimine gidebileceği beklentisi öne çıkmaya başladı" ifadelerini kullandı.

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Hissenet
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Akp eşittir Türkiyenin bitişi
Bunun adına enflasyonu düşürdük deyip övünenler olacaktır
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