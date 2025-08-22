FİNANS

Mevduattan çıkanların yeni rotası için açıklama 'Girişler hızlandı' Her şey o karar ile etkilenecek 'Artık sürpriz değil'

Dün Borsa İstanbul tarihinde ilk defa 11.301 puan seviyesine çıktı. Uzmanlar ise Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecine tekrar başlaması ile yeni yatırımcıların girişinin hızlandığını söylüyor. TCMB ise 11 Eylül'de PPK'sını gerçekleştirecek. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalar için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Borsa İstanbul dün tüm zamanların rekorunu kırdı. 18 Temmuz 2024’teki 11.252 puanlık tarihi zirvesini dün 11.301 puanı görerek aştı. Eylül ayı, piyasalar açısından kritik bir döneme işaret ediyor. 11 Eylül’de Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararı, yatırımcıların yönünü belirleyecek.

Ekol TV'nin haberine göre, Merkez Bankası'nın kararının ardından mevduattan çıkan paranın, özellikle borsa ve konut gibi yatırım araçlarına kayması bekleniyor. Ayrıca 15 Eylül’de CHP’nin kurultay davası da piyasa gündeminde önemli bir başlık olarak öne çıkıyor.

4 BİN 500 HEDEFİ KORUNUYOR!

Ons altın bir süredir 3.300–3.400 dolar aralığında seyrederken, gram altın 4 bin- 4 bin 450 TL bandında dengelenmeye çalışıyor. Uzmanlar, 4 bin 400 liranın altındaki her seviyeyi alım fırsatı olarak görüyor ve yıl sonu için 4 bin 500 TL hedefini koruyor. Daha uzun vadede ise gözler 2026 yılına çevrilmiş durumda.

"BORSA UCUZ KALMIŞTI"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, mevduattan çıkan paranın farklı alanlara yön aradığını belirterek şunları söyledi:

"Konut tarafına şu aşamada bir giriş beklemiyorum. Çünkü yatırımcılar faiz indirimlerinin piyasaya ve bankalara yansımalarını görmek ister. Ancak her düşüşü alım fırsatı olarak değerlendiren bir yatırımcı profili var. Faiz indirimleriyle birlikte borsaya yeni girişler hızlandı. Yabancı yatırımcıların da iştahı arttı. Her faiz indiriminde yatırımcı sayısının artacağını düşünüyorum. Yeni rekorlar kapıda. 11.800–12.000 hatta 15.000 puan seviyeleri artık sürpriz değil. Uzun zamandır hem dolar hem TL bazlı bakıldığında borsa zaten ucuz kalmıştı"

Uzmanlara göre, faiz indirimi adımları devam ettikçe Borsa İstanbul’da yükseliş trendi sürecek. Yılın geri kalanında hem altın hem borsada yeni zirveler görülmesi sürpriz olmayacak.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
SASA
4.35
10.575.018.160,20
% 9.85
18:10
THYAO
337
8.913.742.896,50
% -0.52
18:10
ISCTR
15.15
7.585.642.769,98
% 3.34
18:10
KCHOL
185.9
6.316.914.380,20
% 1.64
18:10
AKBNK
68.25
5.817.402.378,05
% 1.56
18:10
ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.388,18
4.390,67
% -0.1
09:26
Ons Altın / TL
136.437,49
136.468,57
% -0.17
09:41
Ons Altın / USD
3.326,77
3.327,26
% -0.36
09:41
Çeyrek Altın
7.021,09
7.178,75
% -0.1
09:26
Yarım Altın
13.998,30
14.357,50
% -0.1
09:26
Ziynet Altın
28.084,36
28.627,19
% -0.1
09:26
Cumhuriyet Altını
29.285,00
29.728,00
% -0.17
17:01
DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,01
41,02
% 0.19
09:41
Euro
47,57
47,58
% -0.12
09:41
İngiliz Sterlini
55,03
55,05
% -0.11
09:41
Avustralya Doları
26,31
26,32
% 0.15
09:41
İsviçre Frangı
50,64
50,65
% 0.08
09:41
Rus Rublesi
0,51
0,51
% 0.58
09:40
Çin Yuanı
5,71
5,71
% 0.15
09:40
İsveç Kronu
4,25
4,26
% 0.04
09:41
