Mevsim Dışı Alışveriş: Kışlıkları Yazın, Yazlıkları Kışın Almak Ne Kadar Kazandırır?

1.Sezon sonu indirimleri tasarruf sağlar.



Mevsimi biten ürünler mağazalar için yük olur. Depolarını bir an önce boşaltmak isteyen mağazalar fiyatları güzel bir şekilde indirir! Yaz ortasında mont almak garip gibi dursa da etiketlere baktığınız zaman fikrini değişebilir. Özellikle büyük markalarda sezon sonlarında büyük ölçüde indirimler olur. Talep az olduğu için fiyatların şişirilmesi de olmaz. Aynı kaliteye az para ödeyerek tasarruf edersin!

2.Duygusal tuzaklardan uzak durulur.



Mevsimdeyken alışveriş yapmak bir daha dürtüsel olabiliyor. Hava soğuk olduğunda üşürsünüz ve bir anda “hemen kalın bir şey almalıyım” düşüncesi sizi sarar. Gerçekten ihtiyacınız olup olmadığına bakmazsınız. Fakat yazın mont düşüncesine daha sakin ve mantıklı bir şekilde yaklaşırsınız. Duygularınız size baskı yapmaz.

3.Aynı fiyata daha kaliteli ürünler alınır.



Sezonda kalite düşükken fiyatlar yüksek olabiliyor. Fakat mevsim dışında aynı bütçeye daha iyi kumaş ya da daha sağlam dikiş bulmak mümkün. Ürünün ömrü uzun olur. Böylece alışveriş yapma oranı da azalır. Ayrıca “ucuz ama dayanıksız” döngüsünden çıkarsınız. Uzun vadeli düşünmek daha ekonomik bir yaklaşımdır!

4.Dolap daha planlı kurulur.



Mevsim dışında yapılan alışveriş insanı düşünmeye zorlar. İhtiyaçlar belirgin hale gelir. Böylece plansız harcamalar azalır. Ayrıca eksikler daha net görünür. Eksikleri kapanan dolap sizin için büyük avantaj sağlar. Fazlalıkların olmaması da karmaşık görünümü azaltır!

5.Moda baskısından kurtulunur.



Sezon trendleri insanı hızlı tüketime sürükler. “Herkes kullanıyor.” düşüncesi nedeniyle daha fazla alışveriş yapılır. Fakat mevsim dışında yapılan alışverişte bu baskı yaşanmaz. Böylece moda olan değil, ihtiyaç olan ön plana çıkar. Zamansız parçalar seçerek dolabınıza daha uzun süre kullanabileceğiniz ürünler eklemiş olursunuz.

6.Enflasyona karşı kalkan kullanılır.



Fiyatlar her yıl artıyor... Bu yıl almadığınız bir ürün seneye daha pahalı olacaktır. Mevsim dışı alışveriş sayesinde gelecekteki zamları bugünden aşmış olursunuz. Temel giyim ürünlerinde bu çok işe yarar! Kaban ya da bot gibi ürünleri alarak enflasyonun etkisinden kurtulmuş olursunuz.

7.Online alışverişte avantaj sağlanır.



Mevsim dışı alışverişlerde online daha rahat olur. Beden ve stok seçenekleri daha geniş olur. Sezonda ise popüler olan bedenler hızlı bir şekilde tükenir. Ayrıca online mağazalar sezon geçince ek kampanyalar da sunar. Sepet indirimi ya da kuponlarla avantajlar eklenir. Bu da fiziksel mağazalara göre fiyatların daha düşük olmasını sağlar.

8.Finansal disiplin sağlanır.



Mevsim dışı alışverişin tek başına mucizeler yaratması beklenemez. Fakat alışkanlık haline gelirse önemli bir fark yarattığını görebilirsiniz! Harcama zamanlamasını öğrenmek, istek ve ihtiyaçları fark etmek ve kampanyaları görmek için önemlidir. Bu bakış açısı sadece kıyafet değil, aynı zamanda birçok alanda uygulanabilir!