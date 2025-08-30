FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Mevzuatı çiğneyen bankalara uyarı! 'Hileli artış yapan...' Müşterilerine mesaj gönderiyorlardı

Bazı bankaların, yasal sınırın üzerinde müşterilerinin kredi kartı limitlerini yükselttiği ortaya çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun tespitlerine göre, bazı bankalar müşterilerinin gelirlerinin olduğundan daha yüksek gösteriyor. İşte detaylar...

Mevzuatı çiğneyen bankalara uyarı! 'Hileli artış yapan...' Müşterilerine mesaj gönderiyorlardı
Ezgi Sivritepe

Mevzuata göre bir kişiye tanımlanabilecek kredi kartı limiti, aylık net gelirinin 4 katını geçemiyor. Ancak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bazı bankaların kredi kartı limitlerini usulsüz şekilde artırdığını tespit etti.

Mevzuatı çiğneyen bankalara uyarı! Hileli artış yapan... Müşterilerine mesaj gönderiyorlardı 1

BDDK'nın yaptığı incelemeye göre, müşterilerin gelirleri olduğundan yüksek gösterilerek, yasal sınırın üzerinde kredi kartı limiti tanımlandı. NTV'nin haberinde bazı müşterilere mevzuatta belirtilen sınırın çok üzerinde limitler verildiği ifade edildi.
Mevzuatı çiğneyen bankalara uyarı! Hileli artış yapan... Müşterilerine mesaj gönderiyorlardı 2

MESAJ GÖNDERİLİYOR!

Örneğin, cep telefonuna gönderilen bilgilendirme mesajında, müşterinin aylık gelirinin 198 bin lira olduğu varsayılarak kredi kartı limitinin 428 bin 50 liraya çıkarıldığı görüldü. Oysa bu kişinin gerçek geliri 70 bin lira seviyesinde. Mevzuata göre en fazla 280 bin lira limit tanımlanması gerekiyordu.

Mevzuatı çiğneyen bankalara uyarı! Hileli artış yapan... Müşterilerine mesaj gönderiyorlardı 3

BDDK'DAN BANKALARA UYARI GİTTİ

BDDK, yaptığı inceleme sonrası kuralları ihlal eden bankalara uyarı yazısı gönderdi. Açıklamada, “Hileli artış yapan bankalara idari ve para cezası uygulanacak” denildi.

Mevzuatı çiğneyen bankalara uyarı! Hileli artış yapan... Müşterilerine mesaj gönderiyorlardı 4

Müşterilerin istemediği halde bu tür düzenli artışlarla karşılaşabileceğine dikkat çekilirken, bankaların mobil uygulamalarında yer alan “Kart Ayarları” bölümünden “düzenli limit artışı” seçeneğinin kapatılabileceği hatırlatıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ticaret Bakanlığı eğitim hizmetleri ihracatı 15 kat arttığını açıkladıTicaret Bakanlığı eğitim hizmetleri ihracatı 15 kat arttığını açıkladı
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileriGünlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Anahtar Kelimeler:
kredi kartı banka bddk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meğer daha kovulmadan önce anlaşmış! İşte Mourinho'nun yeni adresi

Meğer daha kovulmadan önce anlaşmış! İşte Mourinho'nun yeni adresi

Büyük skandal sonrası Meloni'den açıklama: Tiksiniyorum!

Büyük skandal sonrası Meloni'den açıklama: Tiksiniyorum!

Bitcoin için '8 kat artacak' iddiası! 'Hedef 1 milyon dolar' dedi, heyecan arttı

Bitcoin için '8 kat artacak' iddiası! 'Hedef 1 milyon dolar' dedi, heyecan arttı

Fahiş fiyatlar yaka silktirdi, günlük 3 bin TL kazanıyorlar

Fahiş fiyatlar yaka silktirdi, günlük 3 bin TL kazanıyorlar

Bayiden sıfır almak başa dert oldu!

Bayiden sıfır almak başa dert oldu!

Volvo markalı araba aldı bin pişman oldu!

Volvo markalı araba aldı bin pişman oldu!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.