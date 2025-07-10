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Mevzuatta var! Çift hatta üç maaş alabilirsiniz, tüm çalışanları ilgilendiriyor: Ne kadar alınacağını da açıkladı

Sosyal güvenlik mevzuatında vefat eden sigortalının eşi ve çocukları için düzenlemeler de yer alıyor. Buna göre, eşini veya babasını kaybeden kadınlar mevzuata göre çift maaş alabiliyorken bazı şartlara göre üç maaş da alabiliyor. Ekonomi gazetecisi Faruk Erdem, çift maaş veya üç maaş alınabilecek durumları tek tek açıkladı. İşte detaylar...

Mevzuatta var! Çift hatta üç maaş alabilirsiniz, tüm çalışanları ilgilendiriyor: Ne kadar alınacağını da açıkladı
Ezgi Sivritepe

Bir sigortalının ölmesi durumunda geride kalan eş ve çocukları için sosyal güvenlik mevzuatında düzenlemeler bulunuyor. Eşlere ölüm maaşı verilirken çocuklara ise yetim maaşı bulunuyor. Hangi durumlarda bu maaşların bağlanıldığı merak ediliyor.

Mevzuatta var! Çift hatta üç maaş alabilirsiniz, tüm çalışanları ilgilendiriyor: Ne kadar alınacağını da açıkladı 1

Ekonomi Gazetecisi Faruk Erdem, Sabah'taki köşe yazısında konu ile ilgili detayları aktardı. Erdem, dul maaşının 1 Ekim 2008'den sonra Bağ-Kur veya Emekli sandığı olanların 1800 gün; SSK'ya bağlı olanların 900 gün prim ödemesi gerektiğini belirtti.
Mevzuatta var! Çift hatta üç maaş alabilirsiniz, tüm çalışanları ilgilendiriyor: Ne kadar alınacağını da açıkladı 2

Erdem, Eksik günlerin daha öncesinde doğum ya da askerlik ile tamamlanabildiğini ancak şu an kabul edilmediğinin altını çizdi.

NE KADAR MAAŞ BAĞLANILIYOR?

Eşlere maaş bağlanırken eğer çalışmıyor ya da emekli değilse yüzde 75, çalışıyorsa yüzde 50 oranı uygulanıyor. Çocuklara ise yüzde 25 oranı uygulanıyor. Erkek çocuklar 18 yaşına kadar (öğrenci ise 25'e kadar çıkıyor) kız çocukları ise evlenmedikleri ve çalışmadıkları sürece aylık alıyor.
Mevzuatta var! Çift hatta üç maaş alabilirsiniz, tüm çalışanları ilgilendiriyor: Ne kadar alınacağını da açıkladı 3

ÜÇ MAAŞ ALINABİLİR!

Ölüm aylığını hem kadının hem erkeğin alabildiğini ifade eden Erdem, SGK'ya müracaat edilmesini veya e-devlet üzerinden başvurulması gerektiğini söyledi.
Mevzuatta var! Çift hatta üç maaş alabilirsiniz, tüm çalışanları ilgilendiriyor: Ne kadar alınacağını da açıkladı 4

Ölüm tarihine göre hem babadan hem eşten ölüm aylığının alındığını ifade eden Erdem, "2008 ile birlikte çift maaşın önü de kapanmış oldu" dedi.

Üç maaş da alınabileceğinin vurgulayan Erdem, maaş oranının değiştiğini ifade ederek, "Eşi ölen bir sigortalı hem eşinden maaş alıp hem de çalışabiliyor" cümlelerini kurdu. Eşi vefat eden bir sigortalı kendisi de emekli ise hem eşinden hem de kendi emekli maaşını alabiliyor. Bu sigortalı bir işte çalışıyorsa bu kez üçüncü bir maaş da buradan alıyor.

Mevzuatta var! Çift hatta üç maaş alabilirsiniz, tüm çalışanları ilgilendiriyor: Ne kadar alınacağını da açıkladı 5

Eşini kaybeden bir kadının ödemelerini nasıl aldığını ise Erdem şu şekilde açıkladı:

  • Kocası ölen bir kadın eğer emekli ise hem kendi emekli maaşını hem de kocasından kalanı maaşı alabiliyor. Yani çift maaş alır.
  • Dul kadın çalışabilir. Hem kocasından hem de sigortalı olarak çalıştığı yerden maaş alır ve şartlar oluşursa emekli de olur.
  • Kız çocuk çalışmıyorsa, ölen anne babasından aylık alıyor. Kız çocuk çalışmaya başlarsa, SSK ya da Bağ-Kur'dan bağlanan aylık kesiliyor.
  • Emekli Sandığı'ndan bağlanan aylık ise kız çocuğu SSK'lı ya da Bağ- Kur'lu olarak çalışıyorsa, kesilmiyor. Memur olursa kesiliyor.
  • Çalışmayan bekâr kız çocuğunun da çift maaş alma imkânı var. 1 Ekim 2008'den itibaren, yetim kız çocuğu ölen anne ve babasından iki maaş alabilir. Yüksek olanın tamamı, diğerinin ise yarısını alıyor. Evlenince maaşı kesiliyor.
  • 1 Ekim 2008'de 5510 Sayılı Yasa yürürlüğe girmeden önce, dul kalan ve çalışmayan kadına kurumlar farklı olmak şartıyla, eşten ve babadan aylık veriliyordu. 1 Ekim 2008'den sonra çift maaş kalktı.
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Ölüm aylığı Dul Yetim Aylığı emekli Kadın
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