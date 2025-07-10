Mevzuatta var! Çift hatta üç maaş alabilirsiniz, tüm çalışanları ilgilendiriyor: Ne kadar alınacağını da açıkladı

Bir sigortalının ölmesi durumunda geride kalan eş ve çocukları için sosyal güvenlik mevzuatında düzenlemeler bulunuyor. Eşlere ölüm maaşı verilirken çocuklara ise yetim maaşı bulunuyor. Hangi durumlarda bu maaşların bağlanıldığı merak ediliyor.

Ekonomi Gazetecisi Faruk Erdem, Sabah'taki köşe yazısında konu ile ilgili detayları aktardı. Erdem, dul maaşının 1 Ekim 2008'den sonra Bağ-Kur veya Emekli sandığı olanların 1800 gün; SSK'ya bağlı olanların 900 gün prim ödemesi gerektiğini belirtti.



Erdem, Eksik günlerin daha öncesinde doğum ya da askerlik ile tamamlanabildiğini ancak şu an kabul edilmediğinin altını çizdi.

NE KADAR MAAŞ BAĞLANILIYOR?

Eşlere maaş bağlanırken eğer çalışmıyor ya da emekli değilse yüzde 75, çalışıyorsa yüzde 50 oranı uygulanıyor. Çocuklara ise yüzde 25 oranı uygulanıyor. Erkek çocuklar 18 yaşına kadar (öğrenci ise 25'e kadar çıkıyor) kız çocukları ise evlenmedikleri ve çalışmadıkları sürece aylık alıyor.



ÜÇ MAAŞ ALINABİLİR!

Ölüm aylığını hem kadının hem erkeğin alabildiğini ifade eden Erdem, SGK'ya müracaat edilmesini veya e-devlet üzerinden başvurulması gerektiğini söyledi.



Ölüm tarihine göre hem babadan hem eşten ölüm aylığının alındığını ifade eden Erdem, "2008 ile birlikte çift maaşın önü de kapanmış oldu" dedi.

Üç maaş da alınabileceğinin vurgulayan Erdem, maaş oranının değiştiğini ifade ederek, "Eşi ölen bir sigortalı hem eşinden maaş alıp hem de çalışabiliyor" cümlelerini kurdu. Eşi vefat eden bir sigortalı kendisi de emekli ise hem eşinden hem de kendi emekli maaşını alabiliyor. Bu sigortalı bir işte çalışıyorsa bu kez üçüncü bir maaş da buradan alıyor.

Eşini kaybeden bir kadının ödemelerini nasıl aldığını ise Erdem şu şekilde açıkladı:

