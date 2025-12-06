MHP'den milyonları ilgilendiren teklif 'SGK karşılasın' 2 şartı var

İmplant tedavisinin SGK tarafından karşılanması için Meclis'e kanun teklifi sunuldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından sunulan kanun teklifinde, en fazla 4 implant tedavisi ile sınırlama getirildi.

YERLİ ÜRETİM DETAYI

Özdemir, özellikle emekli vatandaşların sağlık hizmetlerinden daha iyi faydalanabilmesi için bu kanun teklifini sunduğunu açıkladı ve, "Yerli üretim ve en fazla 4 adet olmak üzere yapılacak tüm uygulamaların Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından karşılanmasını önerdik" cümlelerini kurdu.

Ekonomik koşulları işaret eden Özdemir, "Özellikle kaybedilen dişlerin yerine konulmasında implant tedavisi en başarılı yöntemlerden biri olmakla birlikte, mevcut ekonomik koşullarda bu tedavi çoğu emekli için zor erişilebilir olarak değerlendirilmektedir" şeklinde konuştu.

Özdemir, implant tedavisinin ücretsiz olması ile ilgili şu sözleri kaydetti:



"Ağız ve diş sağlığı, genel sağlık üzerinde doğrudan etkili olup; yetersiz çiğneme fonksiyonu kalp ve damar rahatsızlıklardan sindirim bozukluklarına ve obeziteden diğer pek çok alana varıncaya kadar geniş bir yelpazede birçok sağlık sorununa yol açabilmektedir. Bu nedenle devlet eliyle emeklilere implant desteği sağlanması, uzun vadede sağlık sistemindeki yükü de azaltacak, emeklilerimizin yaşam kalitesini artıracak ve tedavi maliyetlerini daha makul seviyelere çekecektir.



Ayrıca, ülkemizde son yıllarda hızla gelişen yerli tıbbi cihaz ve implant sanayisi, dışa bağımlılığın azaltılması, ihracat potansiyelinin geliştirilmesi ve teknoloji yoğun üretim kapasitesinin desteklenmesi açısından stratejik öneme sahiptir. Bu kanun teklifi ile yerli implant malzemelerinin kullanımını teşvik ederek hem toplum sağlığı, hem sağlık ekonomisi, hem de milli üretime katkı sağlanması amaçlanmaktadır.



Bu nedenlerle, emeklilerimizin implant tedavilerinde yerli malzeme kullanımına bağlı olarak en fazla dört (4) adet implant bedelinin devlet tarafından karşılanması toplum sağlığı, kamu maliyesi ve milli teknoloji hamlesi açısından önemli bir adım olacaktır"