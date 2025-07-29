MHRS'de yeni düzenleme başladı! 'Baltalayacak' diyerek o detaya dikkat çekti 'İşlevsiz hale gelecek'

Sağlık Bakanlığı randevu sisteminde yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. 25 Temmuz'da başlayan düzenleme ile birlikte andevu talebi oluşturmadan önce vatandaşların tercihine sunmak üzere; “aile hekimine yönlendirme” ekranı ile karşılaşacak.

Aile hekimleri muayene sonrası gereken durumlarda, kayıtlı nüfusları için kendilerine ayrılan rezerv kontenjan sayesinde MHRS üzerinden kişilere doğrudan uzman hekim randevusu oluşturabilecek.

"VATANDAŞ İÇİN OLUMLU"

Söz konusu düzenleme ile ilgili İSTAHED Başkanı Dr. Sercan Ahmet Uluç, HaberTürk'te açıklamalarda bulundu. Uluç, vatandaş için bu düzenlemenin ne anlama geldiğini şu sözlerle anlattı:

"Uzmanlar randevu talep ediyor tabii ki ve vatandaş buna doğrudan başvurmak istiyor . Yani bir an önce sorununu çözmek istiyor. Bazı vatandaşlar bilinçsiz olabiliyorlar. Yani belki birinci basamakta çözülebilecek bir sorun için doğrudan ikinci basamağa başvuran olabilir.Bunların öncelikle aile hekimine başvurması tabii ki bizim de önerimiz ve tüm toplumlarda, tüm ülkelerde aslında uygulanması gereken bir sistem. Vatandaş açısından olumlu bir uygulama"

"YÜZDE 40'INI BİZ ÜSTLENİYORUZ"

İkinci basamaktaki başvuruyu azaltmanın iyi olabileceğini ifade eden Uluç, aile hekimleri açısından da değerlendirerek şunları söyledi:

"Ülkemizde maalesef ki sağlık kurumlarının başvuru çok yüksek. Yani 85 milyon ülkemiz var ama bir yılda toplam hekim başvuru sayısı 1 milyara ulaştı. Yani 950 milyon civarlarında. Ve bunun 400 milyonunu da aile hekimleri yapıyor. Türkiye'de toplam 30 bine yakın aile hekimi var. Poliklinik yükünün yüzde 40'ını zaten biz üstleniyoruz"



"BUNU DA BALTALAYACAK"

Uluç, "Tanı tedavisini yaptığımız hastaları bazen hastaneye göndermemiz gerekebiliyor. Vatandaş, kendisi almak istese bir ay sonra randevu alacakken biz bir hafta sonra ya da 3 gün 5 gün sonraya bulabiliyorduk. Ama şu anki mevcut uygulama bunu da baltalayacak" şeklinde konuştu.



"İŞLEVSİZ HALE GELECEK"

Hastaneden randevu bulamayan vatandaşların aile hekimlerine başvurarak randevu talebinde bulunacaklarını ifade eden Uluç, aile hekimlerinin iş yükünden bahsederek, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Biz zaten yoğun bir iş yükü altındayız. Yani bütün vatandaşlarımız şu an hastanelerden randevu alabiliyorlar. Sadece randevu bulunamayan bölümler için yapıldı. Ama tüm nüfus bizim üzerimize gelirse bizim kontenjanlarımız da birkaç gün içinde dolacaktır ve hiç işlevsiz bir hale gelecektir bu uygulama"