MHRS'de yeni hizmet: Şehit yakınları ve gazilere randevularda öncelik tanınacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına, MHRS'de öncelik sağlanması amacıyla 12 Mayıs'ta "Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarına Merkezi Hekim Randevu Sisteminde Öncelik Protokolü" imzalandı.

POLİKLİNİK HİZMETLERİNDE ÖNCELİKLİ YARARLANIYORLARDI

Protokol kapsamında dün başlatılan uygulamayla şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına poliklinik hizmetlerindeki gibi MHRS randevularında da öncelik tanınacak.

Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları, randevularını normal olarak almakta ve hastanelere gittiklerinde, acil vakalar, engelli hastalar, hamileler, 65 yaş üstü hastalar ve 7 yaş altı çocuklardan sonra poliklinik hizmetlerinden öncelikli olarak yararlanabilmekteydi.

RANDEVU AŞAMASINDA ÖNCELİK TANINACAK

Daha önce randevularını normal olarak alan, hastanelere gittiklerinde acil vakalar, engelli hastalar, hamileler, 65 yaş üstü hastalar ve 7 yaş altı çocuklardan sonra poliklinik hizmetlerinden öncelikli olarak faydalanabilen şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları artık randevu aşamasında öncelikten yararlanabilecekler.