FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

MHRS'de yeni hizmet: Şehit yakınları ve gazilere randevularda öncelik tanınacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde başlatılan uygulama ile şehit yakını, gazi ve gazi yakınları poliklinik hizmetlerinde olduğu gibi Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevularını da öncelikli alabilecek.

MHRS'de yeni hizmet: Şehit yakınları ve gazilere randevularda öncelik tanınacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına, MHRS'de öncelik sağlanması amacıyla 12 Mayıs'ta "Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarına Merkezi Hekim Randevu Sisteminde Öncelik Protokolü" imzalandı.

POLİKLİNİK HİZMETLERİNDE ÖNCELİKLİ YARARLANIYORLARDI

Protokol kapsamında dün başlatılan uygulamayla şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına poliklinik hizmetlerindeki gibi MHRS randevularında da öncelik tanınacak.

MHRS de yeni hizmet: Şehit yakınları ve gazilere randevularda öncelik tanınacak! 1

Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları, randevularını normal olarak almakta ve hastanelere gittiklerinde, acil vakalar, engelli hastalar, hamileler, 65 yaş üstü hastalar ve 7 yaş altı çocuklardan sonra poliklinik hizmetlerinden öncelikli olarak yararlanabilmekteydi.

RANDEVU AŞAMASINDA ÖNCELİK TANINACAK

MHRS de yeni hizmet: Şehit yakınları ve gazilere randevularda öncelik tanınacak! 2

Daha önce randevularını normal olarak alan, hastanelere gittiklerinde acil vakalar, engelli hastalar, hamileler, 65 yaş üstü hastalar ve 7 yaş altı çocuklardan sonra poliklinik hizmetlerinden öncelikli olarak faydalanabilen şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları artık randevu aşamasında öncelikten yararlanabilecekler.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
e-Devlet Kapısı'nın kullanıcı sayısı 68 milyona yaklaştıe-Devlet Kapısı'nın kullanıcı sayısı 68 milyona yaklaştı
Ayda 15 ton satıyor! Memurdu, istifa edip kurdu 'Fırsatı görünce...'Ayda 15 ton satıyor! Memurdu, istifa edip kurdu 'Fırsatı görünce...'

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tel Aviv'in tehditine Tahran'dan çok sert yanıt: "Gerekirse vururuz"

Tel Aviv'in tehditine Tahran'dan çok sert yanıt: "Gerekirse vururuz"

Evladına acımadı! Yere düşürdü, defalarca bıçaklayarak katletti... O anlar kamerada

Evladına acımadı! Yere düşürdü, defalarca bıçaklayarak katletti... O anlar kamerada

Ayda 15 ton satıyor! Memurdu, istifa edip kurdu 'Fırsatı görünce...'

Ayda 15 ton satıyor! Memurdu, istifa edip kurdu 'Fırsatı görünce...'

Cezayı sigara içen de ödeyecek! Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar

Cezayı sigara içen de ödeyecek! Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar

'Değerinin altında satmayı kabul ediyorlar' Tercihler değişti!

'Değerinin altında satmayı kabul ediyorlar' Tercihler değişti!

'İşlerimiz çok fazla ama usta ve çırak bulamıyoruz' Talebe yetişemiyorlar

'İşlerimiz çok fazla ama usta ve çırak bulamıyoruz' Talebe yetişemiyorlar

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.