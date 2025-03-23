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MHRS ile 15 yılda 2 milyar 169 milyon randevu verildi

23.03.2025 12:17
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Sağlık Bakanlığı, 2010 yılında hizmete açılan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulaması ile 2025 Mart ayına kadar toplam 2 milyar 169 milyon 281 bin 283 randevu verildiğini duyurdu.

MHRS ile 15 yılda 2 milyar 169 milyon randevu verildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, MHRS uygulamasının 2010 yılında Erzurum ve Kayseri'de pilot olarak başlatıldığı ve 2012 yılında 81 ildeki bütün kamu hastanelerinin projeye dahil edildiği hatırlatıldı. MHRS ile vatandaşların istedikleri hastane ve hekime randevu alarak sıra beklemeden muayene olmasına olanak tanındığı vurgulanarak, "Randevuların telefon operatörleri aracılığıyla verildiği 'MHRS ALO 182' hattının yanı sıra 'www.mhrs.gov.tr' web sitesinden ve MHRS mobil uygulamasından da sağlık muayenesi randevusu alınabilmektedir. MHRS, randevuların kolaylıkla alındığı bir sistem olmasıyla birlikte sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaşması, sağlık sisteminin işlerliğinin artması, insan kaynaklarının verimliliği, düzenli mesai planlaması, bilgilerin kaydı ve güvenliği, istatistiksel değerlendirme, sağlık personeli kaynağının dengeli dağılımı, aksaklıkların tespiti ve hızlı müdahale gibi konularda da sağlık hizmeti sunumuna büyük katkı sağlamaktadır" denildi.

'74 MİLYON 887 BİN KİŞİ MHRS ÜYESİ'

Dezavantajlı grupların sağlık hizmetlerine daha kolay erişimi için teknolojinin olanaklarından yararlanılarak randevu sisteminde düzenlemeler yapıldığı belirtilerek, "MHRS; 65 yaş üstü, engelli, riskli gebe ve kanser tedavisi gören kişiler ile T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kayıtlarına göre bakıma muhtaç çocuklara (vatandaşlık numaralarından tanıyarak) randevuda öncelik vermektedir. 2010 yılından 2025 Mart ayına kadar MHRS ile 90 milyon 241 bin 477 tekil vatandaş kullanmış olup sistem üzerinden toplam 2 milyar 169 milyon 281 bin 283 randevu verilmiştir. Bu randevuların 901 milyon 471 bin 984'ü ALO 182 çağrı merkezi, 570 milyon 230 bin 632’si mobil uygulama, 249 milyon 810 bin 56'sı web sitesi, 447 milyon 768 bin 611'i ise diğer (hastaneler, aile hekimlikleri, e-nabız gibi) randevu kanallarından oluşturulmuştur. 2025 yılının Mart ayı itibarıyla MHRS portal (web sitesi ve mobil uygulama) üyeliği olan kişi sayısı 74 milyon 887 bin 439'dur" denildi. (DHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
MHRS Sağlık Bakanlığı
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