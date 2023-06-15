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'Microsoft Founder’s Trend Talks' etkinliğinde hoşgeldiniz konuşmasını Emre Kurttepeli yaptı

15.06.2023 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Microsoft – Endeavor ortaklığında 29 Mart 2023 tarihinde ilki düzenlenen “Founder’s Trend Talks”, 4 ay boyunca sürecek ve 5 etkinlik serisinden oluşuyor.

'Microsoft Founder’s Trend Talks' etkinliğinde hoşgeldiniz konuşmasını Emre Kurttepeli yaptı

Emre Kurttepeli hoşgeldiniz konuşmasında "Türkiye’yi geleceğe taşıyan öncü girişimcilerin global platformu’nun Endeavor olduğunu belirtti. Endeavor olarak hızlı büyüyen şirketleri globale taşıyoruz, Türkiye’nin rol modeli girişimcilerine destek oluyoruz. Türkiye girişimcilik ekosistemini büyütenlerin birleştiği yerdeyiz. 15+ yıllık bilgi birikimimizi bir sonraki jenerasyona aktarmayı ve bu birikimi ekosistemin gelişmesi için kullanmayı hedefliyoruz" dedi.

Açıklamasının devamında Kurttepeli şunları ifade etti:

"Türkiye son 10 yılda girişimcilik alanında ciddi anlamda büyüdü. Peak Games’in satışı, Trendyol ve Getir’in aldığı yatırımlar vb. Fintech, oyun sektörlerinde ciddi atılımlar oluyor. AI ve ChatGPT, tüm sektörleri etkileyen konular. Girişimcilerin en önemli özelliklerinden biri değişimlere hızlı adapte olabilmeleri. Büyük bir avantaja sahipler. Ekonomiler düşüşe geçince, girişimciler yükselişe geçer.

Kurumsal dünya ile girişimciler arasında daha fazla iş birliği olması çok desteklediğimiz bir konu. Microsoft ile geçtiğimiz sene yeniden filizlenen iş birliğimizin derinleşerek ilerlemesi bizi çok mutlu ediyor."

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