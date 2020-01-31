FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Microsoft "İyilik için Yapay Zekâ" programı başlattı

Microsoft "İyilik için Yapay Zekâ" programı başlattı

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 17:28 | Son Güncelleme

  Microsoft, İyilik için Yapay Zekâ programı altında yeni bir girişim başlattığını duyurdu.

İstanbul, 31 Ocak (DHA) - Microsoft, İyilik için Yapay Zekâ programı altında yeni bir girişim başlattığını duyurdu. İlk 5 yıl için 40 milyon dolarlık destekle hayata geçirilen Sağlık için Yapay Zekâ girişimi, sağlık alanındaki araştırmacıları, STK’ları ve sağlık kurumlarını yapay zekâ çözümleri ve para yardımıyla güçlendirecek. Girişimle, günümüzde insanlığın maruz kaldığı ve acil çözüm bekleyen sağlık sorunlarının hızla çözülmesi hedefleniyor.
Mİcrosoft'tan yapılan açıklamada, "Girişimin en önemli hedeflerinden biri; sağlık alanında çalışma yürüten yapay zeka uzmanlarının sayısını artırmak. Şu an globalde uzmanların yüzde 5.0’i sağlık alanında çalışma yürütüyor" denildi ve şu bilgiler verildi:
"Sağlık için Yapay Zekâ dâhilinde, yapay zekâ uzmanlarının sağlık sektörüne özel yeni beceriler kazanması da desteklenecek.
"Programın üç odak noktası var; hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve tedavisini ilerletmek amacıyla tıbbi araştırmaların hızlandırılması için keşif araştırmaları ve sağlık hizmetlerini herkese ulaştırılabilmek için sağlık eşitliğinin sağlanması.
"Özellikle sağlık sektörünün ticari olarak dikkatini çekmeyen alanlarda araştırmaların hızlandırmasında ve yeni çözümlerin geliştirilmesinde yapay zekânın önemli bir rol oynaması bekleniyor.
"Bu çözüm alanlarının başında doğumlarda yaşanan anne ve bebek kayıpları azaltmak geliyor. Bunun yanında, görme kaybıyla sonuçlanan şeker hastalıklarını global olarak takip etme konusunda yapay zekâdan faydalanılacak.
"Cüzzamı kontrol altına almak, salgın ve bulaşıcı hastalıkların gelişimini izleyip analiz etmenin de yapay zekâdan destek alan sistemlerle kolaylaşması hedefleniyor.
"Yapay zekâ sistemleriyle ayrıca, kanser vakalarında daha tutarlı tanı koyabilmek mümkün olacağı belirtiliyor."
Böylece, Microsoft’un AI for Good programının altında, çevreci araştırmaların desteklendiği AI for Earth, mültecilerin ve göçe zorlanmış insanların korunmasını amaçlayan AI for Humanitarian Action, engellilerin günlük yaşama ve istihdama katılmasını kolaylaştırmayı hedefleyen AI for Accessibility, kültürel ve tarihi varlıkların korunması ve görselleştirilmesi alanlarındaki projelerin desteklendiği AI for Cultural Heritage ve bugün duyurusu yapılan AI for Health başlığında beş girişim bulunuyor. Yeni girişimle birlikte Microsoft, AI for Good programına toplam 165 milyon dolar ayırmış oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)
PARTNER Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı! Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı!
Sendikalı işçi istatistikleri açıklandıSendikalı işçi istatistikleri açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

Kişisel verilerin izinsiz paylaşılmasına hapis cezası

Kişisel verilerin izinsiz paylaşılmasına hapis cezası

Elektrik faturası için uyanık komşunun inanılmaz hilesi!

Elektrik faturası için uyanık komşunun inanılmaz hilesi!

Altına WHO darbesi! Fiyatlar düştü

Altına WHO darbesi! Fiyatlar düştü

Bakan Albayrak açıkladı! 2016'dan bu yana ilk oldu

Bakan Albayrak açıkladı! 2016'dan bu yana ilk oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Altına yatırım yapacaklar dikkat

Altına yatırım yapacaklar dikkat

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arval’in sürücüsüz servis çözümü “Evaa” yola çıkıyor

Arval’in sürücüsüz servis çözümü “Evaa” yola çıkıyor

MB: Enflasyonda hedef lirada değer kaybı ve gıda fiyatları nedeniyle tutmadı (2)

MB: Enflasyonda hedef lirada değer kaybı ve gıda fiyatları nedeniyle tutmadı (2)

MB-Geniş para arzı 2019'da yüzde 28.2 artışla 2.56 trilyon lira

MB-Geniş para arzı 2019'da yüzde 28.2 artışla 2.56 trilyon lira

Kalkınma Yatırım Bankası 42 milyon TL'lik sukuk ihracına aracılık etti

Kalkınma Yatırım Bankası 42 milyon TL'lik sukuk ihracına aracılık etti

Matlı: “Tarımın gelecek 25 yılı aydınlık”

Matlı: “Tarımın gelecek 25 yılı aydınlık”

Motor aşınmasını yüzde 50 azaltan yeni teknoloji

Motor aşınmasını yüzde 50 azaltan yeni teknoloji

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.