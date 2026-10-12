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Microsoft'un reklam platformuna rekor ceza! 12 milyon avro ödeyecek

Norveç Veri Koruma Kurumu, kişisel verilerin izinsiz paylaşılması nedeniyle Xandr'e rekor düzeyde para cezası uyguladı. Kararın, binlerce kullanıcının etkilendiği ihlaller üzerine alındığı bildirildi.

Microsoft'un reklam platformuna rekor ceza! 12 milyon avro ödeyecek

Norveç Veri Koruma Kurumu, hassas kişisel verileri izinsiz paylaştığı gerekçesiyle ABD'li teknoloji şirketi Microsoft'un reklam platformu Xandr'e 12 milyon avro para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kurumun yazılı açıklamasında, Xandr'in hassas kişisel verileri izinsiz paylaştığı belirtilirken, ihlallerin ciddiyetine dikkat çekildi.

Microsoft un reklam platformuna rekor ceza! 12 milyon avro ödeyecek 1

KURUMUN BUGÜNE KADARKİ EN YÜKSEK CEZASI

Norveç Veri Koruma Kurumu Direktörü Line Coll, açıklamada yaptığı değerlendirmede, yaşanan ihlallerin son derece ciddi olduğunu vurguladı. Coll, Xandr'e verilen cezanın kurumun bugüne kadar uyguladığı en yüksek para cezası olduğunu belirtti.

Coll, ihlallerden Norveç'teki binlerce kullanıcının olumsuz etkilendiğine işaret ederek, kullanıcıların kişisel bilgilerinin yasa dışı şekilde kullanılmasına maruz kaldığını ifade etti.

Microsoft un reklam platformuna rekor ceza! 12 milyon avro ödeyecek 2

MİCROSOFT'TAN GİZLİLİK AÇIKLAMASI

Norveç yayın kuruluşu NRK'nin haberinde, Microsoft'tan bir yetkilinin kullanıcı gizliliğinin şirket açısından önem taşıdığını söylediği aktarıldı.

İHLALLERİN SATIN ALMA ÖNCESİNDE GERÇEKLEŞMİŞ OLABİLECEĞİ BELİRTİLDİ

Microsoft yetkilisi, söz konusu ihlallerin şirketin Xandr'i satın almasından önce gerçekleşmiş olabileceğini kaydetti. Yetkili ayrıca, Norveç Veri Koruma Kurumunun kararına ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Microsoft para cezası
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