Migros, fahiş fiyat cezasını erken ödeyecek

Rekabet Kurumu, 5 zincir market ve bir tedarikçiye "rekabeti ihlal" ettikleri gerekçesiyle toplamda 2,7 milyar liralık ceza vermişti.

Ceza alan zincir marketlerden Migros, 517,6 milyon liralık cezasını erken ödeyeceğini duyurdu. Migros böylece cezayı erken ödeyerek yüzde 25'lik indirimden faydalanacağını bildirdi.

CEZA İNDİRİMİ SONRASI YARGI YOLU

Cezanın gerekçeli kararının kendilerine ulaştığını belirten zincir market, cezayı 30 gün içinde ödeyeceklerini ilan etti. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, 60 gün içinde cezayı mahkemeye taşıyacaklarını da duyurdu. Şirket, 388 milyon olarak ödeyecek.

KAP'a yapılan bildirim şöyle:

"29 Ekim 2021 tarihli KAP açıklamamızda, Rekabet Kurumu tarafından Şirketimize ve diğer bazı teşebbüslere idari para cezası verilmesine karar verildiği duyurulmuştu.

Konuya ilişkin Rekabet Kurulu'nun gerekçeli kararı Şirketimize tebliğ edilmiştir.

İlgili tutar, her türlü itiraz ve dava haklarımızı saklı tutmak kaydıyla, %25'lik oranda erken ödeme indiriminden yararlanılmak suretiyle 388.254.572,06 TL olarak 30 gün içinde ödenecektir.

Diğer taraftan, 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemeleri'nde kararın iptali için dava açılacaktır. Konuya ilişkin gelişmeler ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya duyurulacaktır."

YAZIŞMALARI ORTAYA DÖKECEK

Öte yandan Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamasında zincir marketlere verilen para cezasına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Cezaların gerekçesinin bu hafta açıklanacağını söyleyen Küle, "Özet olarak cezanın nedeni, tedarikçiler ile zincir marketler arasındaki fiyat geçişini birlikte sağlamak" dedi.



