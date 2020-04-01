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Migros sanal market 2,200 kişiyi işe aldı, 1,000 kişi daha alacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.04.2020 18:06 | Son Güncelleme

Migros sanal market ve mağaza operasyonları için 2,200 kişiyi işe aldığını, önümüzdeki 10 günde 1,000 kişiyi daha alacağını duyurdu.

Migros sanal market 2,200 kişiyi işe aldı, 1,000 kişi daha alacak

Migros, son 10 gün içerisinde 2 bin 200 kişiyi iş başı yaptırarak başlattığı istihdam seferberliği kapsamında bin kişiyi daha işe alacak.

Migros'un açıklamasına göre, şirket, başlattığı istihdam seferberliği doğrultusunda 45 bin kişilik çalışan ekibini daha da genişletiyor. Migros Sanal Market aracılığıyla 71 ile hizmet ulaştıran Migros, verilen yoğun siparişlere daha hızlı yanıt verebilmek adına istihdam sağlamaya devam ediyor.

Sanal market operasyonları için 1200, mağazaları için 1000 yeni istihdam sağlayan Migros, toplamda 10 günde 2 bin 200 kişiye iş başı yaptırdı. Yaptığı ilk duyurunun ardından 60 bini aşkın iş başvurusu alan Migros'un gelecek 10 gün içinde yapacağı 1000 yeni işe alımla sağladığı ek istihdamı bir ayda 3 bin 200 kişiye ulaştıracak.

Migros Sanal Market böylece aile bütçesine katkı sağlayan ürünlerini Migros kalitesi ve temassız teslimatla daha fazla kişiye ulaştırmış olacak. İş başvuruları basvuru.migros.com.tr adresinden yapılabilecek.

KAYNAK:AA

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Migros, eleman alımı,

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