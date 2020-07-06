Migros Sanal Market 81 ilde

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Migros, mükemmel müşteri deneyimi için yeni kanallar açarak tüm kanallarını birbiriyle entegre hale dönüştürüyor.

Dijital ve fiziksel kanallarını birbirinin tamamlayıcısı olarak konumlayarak perakendede çoklu kanal (Omni-Channel) stratejisi ile müşteri deneyimini en üst seviyelere taşıyan Migros, her iki kanaldaki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

23 yıl önce kurulan ve 2019'da hizmet verdiği il sayısını 2 katına çıkararak 58 ile ulaştıran Migros Sanal Market, bu yıl hızla gelişimini ve dijital altyapısını büyüterek temmuz ayı itibarıyla 81 ile ulaştı.

Migros, geçtiğimiz olağanüstü süreçte müşterilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için mağazaları, dağıtım merkezleri ve online hizmet kanallarıyla 24 saat tam kapasite ile çalışmalarını sürdürdü.

Migros'un o dönemde online operasyonlarda evlere teslim sipariş sayısı 5 kata kadar artarken, yeni kazanılan müşterilerin pek çoğu alışverişlerine halen devam ediyor.

Şirketin online operasyonları arasında Migros Sanal Market'in yanı sıra Macrocenter, Tazedirekt ve geçen sene Migros ailesine katılarak 30 dakika içerisinde müşterilerin kapısına ürün teslimatı yapan Migros Hemen bulunuyor.