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Migros Sanal Market 81 ilde

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.07.2020 16:28 | Son Güncelleme

Migros Sanal Market, coğrafi yaygınlığının artması ve Türkiye'nin her ilindeki müşterilere ulaşabilmesi için hizmet verdiği il sayısını temmuz ayı itibarıyla 81'e çıkarttı.

Migros Sanal Market 81 ilde

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Migros, mükemmel müşteri deneyimi için yeni kanallar açarak tüm kanallarını birbiriyle entegre hale dönüştürüyor.

Dijital ve fiziksel kanallarını birbirinin tamamlayıcısı olarak konumlayarak perakendede çoklu kanal (Omni-Channel) stratejisi ile müşteri deneyimini en üst seviyelere taşıyan Migros, her iki kanaldaki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

23 yıl önce kurulan ve 2019'da hizmet verdiği il sayısını 2 katına çıkararak 58 ile ulaştıran Migros Sanal Market, bu yıl hızla gelişimini ve dijital altyapısını büyüterek temmuz ayı itibarıyla 81 ile ulaştı.

Migros, geçtiğimiz olağanüstü süreçte müşterilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için mağazaları, dağıtım merkezleri ve online hizmet kanallarıyla 24 saat tam kapasite ile çalışmalarını sürdürdü.

Migros'un o dönemde online operasyonlarda evlere teslim sipariş sayısı 5 kata kadar artarken, yeni kazanılan müşterilerin pek çoğu alışverişlerine halen devam ediyor.

Şirketin online operasyonları arasında Migros Sanal Market'in yanı sıra Macrocenter, Tazedirekt ve geçen sene Migros ailesine katılarak 30 dakika içerisinde müşterilerin kapısına ürün teslimatı yapan Migros Hemen bulunuyor.

MİGROS SANAL MARKET'TEN ALIŞVERİŞ YAPAN 60 YAŞ ÜSTÜ YAKLAŞIK 3 KAT ARTTI

Migros ayrıca, online hizmetlerinde süreçlerine destek olması için alışverişte teması minimuma indiren "Mağazadan Teslim" seçeneğini de hayata geçirdi.

Migros, eve teslimde 09.15-12.15 saat aralığını 60 yaş ve üzeri müşteriler için ayırırken, bu yaş grubu müşterilerin tüm ürünlerini servis ücreti almadan kapılarına kadar ulaştırıyor. Bu uygulamalarla Migros Sanal Market'ten alışveriş yapan 60 yaş üstü müşteri sayısı yaklaşık 3 kat arttı.

Son dönemde artan taleplere daha hızlı yanıt verebilmek için belirli mağazalarını sadece Migros Sanal Market hizmeti veren gölge mağazalara (dark store) dönüştüren Migros, Türkiye'de gıda perakende sektöründe bir ilke daha imza attı.

Gölge mağazalar, ilgili mağazanın online operasyon kapasitesini 5 kat artırıyor.

Temmuz ayı itibarıyla artık Türkiye'nin 81 ilindeki müşteriler, Migros Sanal Market hizmetinden faydalanabilecek. Böylece en taze et, sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, balık ve dondurulmuş gıda gibi temel gıda ürünlerinin yanı sıra yüzlerce ürünü özel soğutuculu araçlarla kapılarına kadar getirtebilecek.

KAYNAK:AA

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