Migros, Sanal Market eleman arıyor!

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, Migros, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı müşterileri ve çalışanlarının sağlığını gözeterek aldığı önlemlerin yanında yoğun ilgi gören temel ihtiyaç ve hijyen malzemelerini evlere ulaştırabilmek adına Sanal Market operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Sanal Market'ten alışveriş yapan 60 yaş ve üzeri kişilerin siparişleri ücretsiz olarak evlere teslim ediliyor.

Verilen yoğun siparişleri online platformuyla Türkiye'nin 61 noktasına ulaştıran Migros, Sanal Market için 2 haftada 1.000 yeni işe alım yapacak. İşe alınacak kişiler Migros Sanal Market'ten eve teslimat için verilen siparişlerin reyon ve depodan toplanması ve hazırlanmasından sorumlu olacak.

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Migros İnsan Kaynakları departmanından yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"İçinde bulunduğumuz bu zor günlerde, biz gıda perakendesi çalışanları, yalnızca müşterilerimizin günlük hayatlarını devam ettirebilmesi için temel ihtiyaç malzemelerini temin etmekle kalmıyor, hayatlarına dokunuyor ve her zamanki gibi ülkemize iyi geliyoruz. Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlık ve güvenliği, birinci önceliğimiz.