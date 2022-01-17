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Migros'tan rekabet cezasıyla ilgili önemli açıklama

17.01.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Migros, Rekabet Kurumu'nun verdiği cezayı her türlü itiraz ve dava haklarını saklı tutmak kaydıyla, yüzde 25'lik oranda erken ödeme indiriminden yararlanmak için 388,25 milyon TL olarak 30 gün içinde ödeyeceğini duyurdu.

Migros'tan rekabet cezasıyla ilgili önemli açıklama

Migros, Rekabet Kurulu para cezası tutarını yüzde 25'lik oranda erken ödeme indiriminden yararlanacağını bildirdi.

Migros'tan KAP'a yapılan açıklamada, her türlü itiraz ve dava haklarının saklı tutacağı belirtildi.

Rekabet Kurulu, salgın sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti yapan zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda bazı şirketlere para cezası vermişti.

İPTAL DAVASI İÇİN MAHKEMEYE GİDİYOR

KAP'a yapılan açıklamada, Rekabet Kurulu kararına karşı 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemeleri'nde kararın iptali için dava açacağını da duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Rekabet Kurumu
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