FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan zincir marketlerle ilgili karar! 5 zincir market ve 1 tedarikçi firmaya para cezası

Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan zincir marketlerle ilgili karar! 5 zincir market ve 1 tedarikçi firmaya para cezası

29.10.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Rekabet Kurumu zincir marketlere yönelik soruşturma kapsamında 5 büyük market ve 1 tedarikçiye idari para cezası verilmesine karar verdi.

Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan zincir marketlerle ilgili karar! 5 zincir market ve 1 tedarikçi firmaya para cezası

Rekabet Kurumu, zincir marketlere yönelik soruşturmayı tamamladı. Buna göre, 5 büyük market ve 1 tedarikçiye idari para cezası verilmesine karar verildi.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklama şöyle:

COVID-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

28.10.2021 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda;

  1. BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.,
  2. CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.,
  3. Migros Ticaret A.Ş.,
  4. Savola Gıda San. ve Tic. A.Ş.,
  5. ŞOK Marketler Ticaret A.Ş. ve
  6. Yeni Mağazacılık A.Ş. (A 101)’nin

4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine, dolayısıyla adı geçen teşebbüslere idari para cezası verilmesine;

  1. A.S. Watson Güzellik ve Bakım Ürünleri Tic. A.Ş.
  2. Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş
  3. Beypi Beypazarı Tar. Ür. Paz. San. Tic. A.Ş.
  4. Colgate-Palmolive Temizlik Ürün. San. ve Tic. A.Ş.
  5. Çağrı Gıda Temizlik Maddeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  6. Dalan Kimya End. A.Ş.
  7. Dentavit Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti.
  8. Eczacıbaşı Tüketim Ürün. San. ve Tic. A.Ş.
  9. Evpaş Evyap Paz. ve Tic. A.Ş.
  10. Gratis İç ve Dış Tic. A.Ş.
  11. Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.
  12. Karizma Beşler Et Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.
  13. Katmer Un İrmik San. ve Tic. A.Ş.
  14. Küçükbay Yağ ve Deterjan Sanayi A.Ş.
  15. Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
  16. Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş. ile
  17. Nivea Beiersdorf Kozmetik San. ve Tic. A.Ş.
  18. Procter&Gamble Tüketim Malları San. A.Ş.,
  19. Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.
  20. Türk Henkel Kimya San. ve Tic. A.Ş.
  21. Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş.
  22. Yeni Çağdaş İhtiyaç ve Gıda Maddeleri İnş. Tic. Ltd. Şti.
  23. Yunus Market İşletmeleri Ticaret A.Ş.
  24. Gıda Perakendecileri Derneği

tarafından 4054 sayılı Kanun’un ihlal edildiğine yönelik bulguya ulaşılamadığından, ilgili teşebbüsler hakkında idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına;

3) Bununla birlikte soruşturma tarafı tüm tedarikçiler ve perakendecilerin gerek kendi pazarlarındaki rakiplerine gerekse de dikey ilişkide bulunan tarafların birbirlerinin rakiplerine ilişkin rekabete hassas bilgilerin değişiminde dikkate almaları gereken hususlarla ilgili olarak soruşturma taraflarına görüş yazısı gönderilmesine karar verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sembol haline gelmişti! Yeni trendSembol haline gelmişti! Yeni trend
PARTNER Kaan Yıldırım'ı kızdıran 'Hadise' sorusu Kaan Yıldırım'ı kızdıran 'Hadise' sorusu
SGK'li olanlar dikkat! Prim iadesinde çok önemli detaySGK'li olanlar dikkat! Prim iadesinde çok önemli detay
Anahtar Kelimeler:
Rekabet Kurumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cüneyt Arkın "Eski mutlu günler" notuyla paylaştı! "Şampiyonlar Ligi gibi kadro"

Cüneyt Arkın "Eski mutlu günler" notuyla paylaştı! "Şampiyonlar Ligi gibi kadro"

Resmî Gazete'de yayımlandı! 6 kişi ile 7 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Resmî Gazete'de yayımlandı! 6 kişi ile 7 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

ÖTV oranı yüzde 220'den 45'e düştü!

ÖTV oranı yüzde 220'den 45'e düştü!

Shiba Inu, Dogecoin'in 'katili' oldu!

Shiba Inu, Dogecoin'in 'katili' oldu!

BDDK onayladı! Yeni banka geliyor

BDDK onayladı! Yeni banka geliyor

"Depoyu fulleyelim" tarihe karıştı!

"Depoyu fulleyelim" tarihe karıştı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Döviz büroları kepenk indiriyor

Döviz büroları kepenk indiriyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ben olsam bu fiyattan altın almam

Ben olsam bu fiyattan altın almam

Kamu bankaları faiz indirdi

Kamu bankaları faiz indirdi

Twitter'in kurucusundan kehanet gibi iddia!

Twitter'in kurucusundan kehanet gibi iddia!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.