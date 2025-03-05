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Milli banliyö seti raylara çıkıyor

05.03.2025 14:53
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Banliyö Tren Seti Projesi kapsamında ilk setin üretimini tamamladıklarını ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edilmek üzere Sakarya'dan yola çıktığını bildirdi.

Milli banliyö seti raylara çıkıyor

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Banliyö Tren Seti Projesi kapsamında ilk setin üretimini tamamladıklarını bildirdi. Banliyö tren setlerinin Gaziantep'in şehir içi ulaşımını sağlamak için ilk olarak Gaziray Projesi kapsamında hizmete sunulacağını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Milli Banliyö Treni Projesi'nin ilk seti Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edilmek üzere Sakarya'dan yola çıktı" dedi.

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'TREN SETLERİNİN HIZI SAATTE 90 KİLOMETRE'

Tasarım ve donanımı ile şehrin kültürel dokusunu yansıtan araçların Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi (TÜRASAŞ) tarafından özel olarak üretildiğinin altını çizen Uraloğlu, "Tamamen yerli ve milli olarak geliştirilen Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi ile Cer Sistemleri ile donatılan araçlar güvenlik, ergonomi ve yolcu konforu açısından modern ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı. Proje kapsamında toplamda 32 araçtan oluşan 8 adet banliyö tren seti üretilecek. Her bir tren setinin işletme hızı saatte 90 kilometre olarak belirlendi" açıklamasında bulundu.

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'TOPLAM BİN YOLCU TAŞIMA KAPASİTESİ'

Uraloğlu ayrıca 2'si sürücü kabinli olmak üzere 4 araçtan oluşan bir setin 206'sı oturan, toplam bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olduğunu kaydetti. Uraloğlu, banliyö setlerinin konfor ve güvenliğin yanı sıra donanımındaki teknolojik ekipmanlarla dikkat çektiğini belirterek, "Gaziray banliyö setlerinin 32 adet yüksek güvenlikli yolcu kapısı, toplam 42 adet bilgilendirme ekranı, kör nokta kalmayacak şekilde konumlandırılmış her araç içinde 4 tane olmak üzere toplam 16 adet iç, 4 adet dış güvenlik kamerası ve ses sistemi gibi elektrik ve elektronik kontrollü ekipmanlara sahip olup bir sette yaklaşık 85 bin metre özel yangın performanslı demir yolu güç ve kontrol kabloları kullanıldı" dedi.

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'İTHALAT AZALACAK, İHRACAT ARTACAK'

Uraloğlu, TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nün tren setlerinde kullanılan Tren Kontrol ve İzleme Sistemi ile Cer Sistemi gibi kritik sistemleri geliştirirken, Sakarya Bölge Müdürlüğü'nün alüminyum gövde üretimi, iç giydirme ve montaj işlemleri gibi aracın tüm imalat, test ve devreye alma sürecini üstlendiğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, "Gaziray Projesi için üretilen Milli Banliyö Tren Seti ile ithalatı azaltarak Türkiye'nin banliyö taşımacılığına yönelik ihtiyacını yerli imkanlarla karşılamayı, ayrıca bakım ve onarım süreçlerini kolaylaştırıp bakım maliyetini düşürerek verimliliği artırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda üretilen tren setleri ile ihracat yapılarak ülkemizin ekonomisine katkı sağlamayı da amaçlıyoruz" açıklamasında bulundu. (DHA)

MILLI-BANLIYO-SETI-RAYLARA-CIKIYOR-_595579_176232Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
tren Abdulkadir Uraloğlu
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