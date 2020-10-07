Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmen ataması açıklaması! Yeni öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dün yaptığı açıklamada okulların tekrar açılacağını belirtmişti. Koronavirüsten dolayı eğitim veremeyen, kronik hastalığı olan 60 yaş ve üzeri öğretmenlerin açığı nasıl kapatılacak araştırılıyor. Yeni öğretmen ataması yapılacak mı sorusu Bakan Selçuk'a dün akşam, Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programında soruldu. İşte Bakan Selçuk'tan son dakika öğretmen ataması açıklaması...

YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk koronavirüsten dolayı öğretmen açığını nasıl değerlendireceği konusunda açıklama yaparak, sözleşmeli öğretmen yanıtını verdi. Yeni öğretmen ataması ne zaman yapılacak merak edenler araştırma yapmaya başlamıştı. Eylül ayında 20 bin öğretmen ataması yapılmış, açılmayan sınıfların Ekim ayında açılması yeni öğretmen ataması yapılır düşüncesi oluşturmuştu.

Bakan Selçuk açıklamasında, "Kronik rahatsızlığı olan ve 60 yaş üstü öğretmenler (62 bin öğretmen) biz gelmeyin dedik. Bu kadar öğretmenin açığını şimdilik sözleşmeli öğretmenlerle kapatıyoruz. Yeni atama şuan gerekmiyor." ifadelerini kullandı.

