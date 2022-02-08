Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Binlence kişiyi sevindiren haber! 27 ilde okullara işçi aranıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz Kasım ayında okullarda çalıştırılmak için İŞKUR’un Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 10 bin temizlik görevlisi alacaklarını söylemişti.

Konuyla ilgili ilanlar İŞKUR’un internet sitesinde yayımlanmaya başladı. Posta Gazetesi’nin haberine göre dün itibarıyla yayında olan ilanlarla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye’nin 27 ilinde toplam 3 bin 969 geçici işçi alımı yapacak. Üstelik bu şehirlerin neredeyse her ilçesinde alım var. Yayımlanan ilanların başvuru tarihleri ise şehre göre değişiyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Programa başvurmak isteyenler, ‘esube.iskur.gov.tr’ sitesinden, e-Devlet’ten, İŞKUR şubesinden veya ALO 170 hattından işlemlerini yapabiliyor. Başvuru yapabilmek için İŞKUR’un sistemine kayıt yaptırmak ve kayıtlı işsiz olmak da gerekiyor. Adaylarda; 18 yaşını doldurmuş olmak, emekli ve malul aylığı almıyor olmak, açık öğrenim hariç öğrenci olmamak ve en az ilkokul mezunu olmak gibi şartlar aranıyor. Ayrıca adayların son 1 aydır işsiz olması gerekiyor.

ASGARİ ÜCRET ÖDENECEK

Programa katılmaya hak kazananlara asgari ücret (4 bin 253 lira) düzeyinde ödeme yapılacak. Normalde geçici işçiler 12 aylık süreçte en fazla 9 ay boyunca çalışabiliyor. Ancak mevcut ilanlar okulların ikinci yarısıyla sınırlı ve bu da ortalama 90 gün. Günlük çalışma saati ise 7,5 ile 9 saat arasında değişebiliyor. Haftalık çalışma süresi 45 saat olarak belirlendi. Programdan aynı adreste ikamet eden yalnızca bir kişi faydalanabilecek. Adaylar noter kurası veya liste yöntemiyle seçilecek.



