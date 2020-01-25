FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Milli İHA'lar deprem bölgesinde

Milli İHA'lar deprem bölgesinde

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.01.2020 12:56 | Son Güncelleme

Elazığ'daki depremin ardından bölgeye sevk edilen Anka, kısa sürede göreve başlayarak ekiplere görüntü temin etti - İlerleyen saatlerde havadaki Anka'ların sayısı ikiye çıkarken, araçlar hasar tespit ve arama-kurtarma çalışmalarına destek veriyor

GÖKSEL YILDIRIM - Elazığ depreminin ardından kısa sürede bölgeye yönlendirilen milli insansız hava araçları (İHA), yürütülen çalışmalara destek veriyor.

Güvenlik güçlerinin operasyonel ihtiyaçlarını karşılayan İHA'lar, deprem, yangın gibi afet durumlarında yürütülen çalışmalarda da etkin şekilde görev yapıyor.

Elazığ'da yaşanan depremin ardından, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından üretilerek güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan Anka kısa sürede bölgeye sevk edildi. Haber geldiği andan itibaren havada olan Anka, başta Sivrice olmak üzere bölgede çalışmalar yürütüyor.

İlerleyen saatlerde havalanan yeni Anka ile araçların sayısı ikiye çıktı. Anka'lar yıkılan, çöken binalar başta olmak üzere hasar tespiti ve arama-kurtarma çalışmaları için anlık görüntüler temin ederek yerdeki ekipleri ve Ankara'daki merkezleri bilgilendirdi.

Anka, geçen yıl İzmir'de yaşanan orman yangınını söndürme çalışmalarında da görev almıştı. 22 bin fit yükseklikte, gece uçuş sensörleriyle yangının dağılma yönüne ilişkin havadan gözetleme faaliyeti gerçekleştiren Anka, gerçek zamanlı görüntülerle ekiplere müdahale desteği sağlamıştı.

Kamera, sinyal istihbarat, telsiz röle, sentetik açıklıklı radar (SAR), silah sistemleri faydalı yüklerini taşıma kabiliyetine sahip Anka, havadan gözetleme uygulamalarında yağışlı/bulutlu ve karanlık havada dahi görüntüleme yapabilme kabiliyetlerine sahip bulunuyor. Anka, ASELSAN'ın Sarper SAR sistemiyle fiziksel kısıtların elverdiği en hassas çözünürlükte görüntü temin ediyor, uygulanan özel anten tasarımı ve sinyal işleme yaklaşımları sayesinde aynı anten üzerinden görüntüleme ve hareketli hedef tespiti yapabiliyor.

Bu yetenek, askeri alanda keşif ve gözetleme uygulamalarında kullanılırken, sivil alanda ise doğal afet sonrası hasar tespiti ve kriz yönetimi, şehir planlama ve haritacılık uygulamalarına destek verebiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Cüneyd Zapsu Davos gündemini yorumladıCüneyd Zapsu Davos gündemini yorumladı
Bu lezzeti kaçırmayın!Bu lezzeti kaçırmayın!
2020 yılı Pasaport harçları ne kadar?2020 yılı Pasaport harçları ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ANKA, deprem, Elazığ, İnsansız Hava Aracı,

En Çok Okunan Haberler

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı

İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı

200 bin tüketiciye abonelik uyarısı!

200 bin tüketiciye abonelik uyarısı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Akaryakıtta büyük oyun

Akaryakıtta büyük oyun

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cüneyd Zapsu Davos gündemini yorumladı

Cüneyd Zapsu Davos gündemini yorumladı

Bu deniz ürününü sadece bilenler alıyor

Bu lezzeti kaçırmayın!

Seyidoğlu e-ticaret’e girdi

Seyidoğlu e-ticaret’e girdi

Yerli otomotiv şirketi Polonya’da ihale aldı

Yerli otomotiv şirketi Polonya’da ihale aldı

Türk firma dünyaya açıldı, 50 ülkeye domain satıyor

Türk firma dünyaya açıldı, 50 ülkeye domain satıyor

Samsun Türkiye’nin cerrahi alet ihtiyacını karşılamaya talip

Samsun Türkiye’nin cerrahi alet ihtiyacını karşılamaya talip

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.