Milli Piyango 100 bin, 600 bin, 1 milyon TL kazanan numaralar! 2025 yılbaşı çekilişi MPİ online çeyrek bilet sorgulama ekranı

2025 yılbaşı Milli Piyango çekilişi başladı, ilk sonuçlar ve kazanan numaralar da açıklanmaya başladı. Şanslı numaraların, ikramiye çıkan bilet numaralarının hangileri olacağı vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, 600 milyon TL'lik büyük ikramiyenin yanında 100 bin TL, 600 bin TL, 1 milyon TL kazanan numaralar da merak konusu Vatandaşlar aldıkları yılbaşı biletine ikramiye çıkıp çıkmadığını kontrol etmek için MPİ online bilet sonuç sorgulama ekranına adeta akın ediyor. Peki 2025 yılbaşı Milli Piyango'da 100 bin TL, 600 bin TL ve 1 milyon TL kazanan numaralar hangileri? İşte şanslı numaralarla ilgili detaylar...
2025 yılbaşı Milli Piyango çekilişinde 100 bin TL kazanan numaralar belli olur olmaz, burada yer alacak.
600 bin TL kazanan numaralar da belli olur olmaz, burada yer alacak.
Aynı şekilde 1 milyon TL kazanan numaralar da burada yer alacak.
2023 yılında - 3550054
2022 yılında - 6530303
2021 yılında - 9876066
2020 yılında - 9884757
2019 yılında - 1358490
2018 yılında – 9794035
Son 6 yılda büyük ikramiye çıkan bilet numaralarına göre;
5 rakamı 7 kez çıktı
0 rakamı 7 kez çıktı
3 rakamı 6 kez çıktı
9 rakamı 5 kez çıktı
4 rakamı 4 kez çıktı
6 rakamı 4 kez çıktı
8 rakamı 4 kez çıktı
7 rakamı 4 kez çıktı
1 rakamı 1 kez çıktı
Milli piyango yılbaşı çekilişlerinde en az çıkan rakamlar ise son 6 yılda hiç çıkmayan "2" ve 1 kez çıkan "1" rakamı oldu.
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