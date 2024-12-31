Milli Piyango 100 bin, 600 bin, 1 milyon TL kazanan numaralar! 2025 yılbaşı çekilişi MPİ online çeyrek bilet sorgulama ekranı

2025 yılbaşı Milli Piyango çekilişi başladı, ilk sonuçlar ve kazanan numaralar da açıklanmaya başladı. Şanslı numaraların, ikramiye çıkan bilet numaralarının hangileri olacağı vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, 600 milyon TL'lik büyük ikramiyenin yanında 100 bin TL, 600 bin TL, 1 milyon TL kazanan numaralar da merak konusu Vatandaşlar aldıkları yılbaşı biletine ikramiye çıkıp çıkmadığını kontrol etmek için MPİ online bilet sonuç sorgulama ekranına adeta akın ediyor. Peki 2025 yılbaşı Milli Piyango'da 100 bin TL, 600 bin TL ve 1 milyon TL kazanan numaralar hangileri? İşte şanslı numaralarla ilgili detaylar...

MPİ ONLINE SORGULAMA EKRANI | 100 BİN TL HANGİ RAKAMLARA ÇIKTI?

2025 yılbaşı Milli Piyango çekilişinde 100 bin TL kazanan numaralar belli olur olmaz, burada yer alacak.

MİLLİ PİYANGO 600 BİN TL KAZANAN NUMARALAR

600 bin TL kazanan numaralar da belli olur olmaz, burada yer alacak.

MİLLİ PİYANGO 1 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR

Aynı şekilde 1 milyon TL kazanan numaralar da burada yer alacak.

MİLLİ PİYANGO'DA SON 6 YILDA ÇIKAN NUMARALAR

2023 yılında - 3550054

2022 yılında - 6530303

2021 yılında - 9876066

2020 yılında - 9884757

2019 yılında - 1358490

2018 yılında – 9794035

MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

Son 6 yılda büyük ikramiye çıkan bilet numaralarına göre;

5 rakamı 7 kez çıktı

0 rakamı 7 kez çıktı

3 rakamı 6 kez çıktı

9 rakamı 5 kez çıktı

4 rakamı 4 kez çıktı

6 rakamı 4 kez çıktı

8 rakamı 4 kez çıktı

7 rakamı 4 kez çıktı

1 rakamı 1 kez çıktı

MİLLİ PİYANGO'DA EN AZ ÇIKAN RAKAMLAR

Milli piyango yılbaşı çekilişlerinde en az çıkan rakamlar ise son 6 yılda hiç çıkmayan "2" ve 1 kez çıkan "1" rakamı oldu.