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MİLLİ PİYANGO 2023 AMORTİ sorgulama mynet.com’da olacak! 31 Aralık Amorti sonuçları kazandıran numaralar açıklanıyor

31.12.2022 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango amorti sonuçları için nefesler tutuldu. Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi bugün gerçekleştiriliyor. Büyük ikramiye tam 200 milyon TL olarak açıklandı. Bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilere verilecek. Şans oyununu oynayan vatandaşlar 12:30’da başlayan yılbaşı çekilişini canlı yayında takip edebiliyorlar. Büyük ikramiye ve amorti kazandıran numaralar peş peşe açıklanacak.

MİLLİ PİYANGO 2023 AMORTİ sorgulama mynet.com’da olacak! 31 Aralık Amorti sonuçları kazandıran numaralar açıklanıyor

Milli Piyango amorti sorgulama ekranı 2023 yılbaşı çekilişinde de yoğun ilgi görüyor. Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye ve amorti çekilişi bu akşam yapılacak. Amorti kazandıran numaralar canlı yayında noter huzurunda gerçekleştirilecek olan çekilişin ardından duyurulacak. Çekiliş Milli Piyango’nun youtube hesabı üzerinden yayınlanıyor.

AMORTİ ÇEKİLİŞİ İÇİN GERİ SAYIM

Milli Piyango amorti çekilişi saat 23:15’te gerçekleştirilecek. Çekiliş Milli Piyango’nun youtube hesabı üzerinden yayınlanıyor. Aynı zaman amorti ve büyük ikramiye çekilişi Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Tüm çekilişler noter huzurunda ve canlı olarak yapılıyor.

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AMORTİ KAZANDIRAN NUMARALAR HANGİLERİ?

Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişinde amorti kazanan numaralar 4 ve 5 olmuştu. Bu sene çekiliş 31 Aralık Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek.

BİLET SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

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AMORTİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2022 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

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AMORTİ NEDİR?

Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

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