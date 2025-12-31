FİNANS

MİLLİ PİYANGO 2026 SONUÇLARI | İlk numaralar belli oldu, hangi numaraya hangi ikramiye çıktı? Çeyrek, yarım, tam... 2026 Milli Piyango Sorgulama ekranı

MİLLİ PİYANGO 2026 SONUÇLARI belli olmaya başladı. Evlisi, bekarı, yaşlısı, genci herkes MPİ Yılbaşı Özel Çekilişini merak ediyor. 800 milyon TL'lik büyük ikramiye hayali kuranlar çeyrek, yarım ve tam bilet alarak, kazanan numaraları merak ediyor. Çekilişler tamamlandıkça büyük ikramiye, amorti, ve teselli ikramiye kazanan numaralar Milli Piyango Bilet Sorgulama Ekranı'ndan takip edilecek. MPİ Online sıralı tam liste yakından takip edilecek. İşte, Milli Piyango 2026 sorgulama ekranı…

Recep Demircan

Milli piyango 2026 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye hangi numaralara, bilete çıktı? 2026 milli piyango çekilişinde 800 milyon TL hangi numaralara çıktı? Yılbaşı özel çekilişinde hangi numara hangi ikramiyeyi kazandı? sorularına yanıt arayan herkes 2026 Milli Piyango çekiliş sonuçlarını merak ediyor. 800 milyon TL'lik büyük ikramiyenin hayalini kuranlar çeyrek, yarım ve tam milli piyango biletini alarak beklemeye geçti. 2026 Milli Piyango sonuçları anbean mynet.com.tr'den anlık olarak güncellenecek. Peki Milli Piyango sonuçları ve Milli Piyango bilet sorgulama sayfasına nasıl ulaşılır, yılbaşı özel çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2026 Milli Piyango çekiliş sonuçlarıyla ilgili tüm detaylar...

MİLLİ PİYANGO 2025 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | HANGİ BİLETE HANGİ İKRAMİYE ÇIKTI?

Büyük bir heyecanla beklenen Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2025 Çarşamba bu akşam saat 18.30'da başladı ve saat 23.30'a kadar devam edecek.

Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi Milli Piyango TV YouTube kanalı ve Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI BURADA OLACAK!

2026 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Büyük ikramiyenin tam 800 milyon TL olarak açıklandığı Milli Piyango çekiliş sonuçları ve amorti bilgileri, www.millipiyangoonline.com adresinden ve Mynet MPİ sorgulama sayfasından kolaylıkla öğrenilebilecek.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİNDE DAĞITILACAK İKRAMİYE TUTARLARI

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde bu yıl dağıtılacak büyük ikramiye tutarı 800 milyon TL olacak.

Sonrasında sırasıyla 80 milyon TL, 8 milyon TL, 2 milyon TL, 1.2 milyon TL, 120 bin TL, 60 bin TL, 30 bin TL, 12 bin TL, 8 bin TL, 5 bin TL, 2400 TL, 1600 TL, 800 TL, 800 bin TL teselli ikramiyesi olmak üzere toplamda 4.644.700.000 TL tutarında toplam ikramiye dağıtılacak.

Milli Piyango
