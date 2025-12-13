Milli piyango alacaklar dikkat! Yetkili isim uyardı: Dolandırılmayın

Palandöken, yaptığı açıklamada, vatandaşları sahte piyango biletlerine karşı uyardı. Bilet alırken mutlaka ruhsatlı bayilerin tercih edilmesi gerektiğini belirten Palandöken, "Yılbaşı yaklaşıyor. 800 milyon TL'lik büyük ikramiye iştah kabartıyor ancak bu süreçte çok dikkatli olunması gerekiyor. Korsan bayiler var, bu nedenle sabit noktalardaki ruhsatlı Milli Piyango bayilerinin dışında bilet alınmamasını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

MERKEZ BANKASI İZİNLİ OLMALI

Palandöken, biletlerin üzerindeki hologramların kontrol edilmesinin, Merkez Bankasının izniyle basılan ve Milli Piyango İdaresi tarafından denetlenen bayilerden bilet alınmasının önemli olduğuna işaret etti.

Vatandaşların bilet satıcılarının belgelerini, yaka kartlarını ve esnaf odasına bağlı olup olmadıklarını kontrol etmeleri gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Biletleri iyice incelemeden, arkasındaki güvenlik bandını kontrol etmeden almayın. Otokontrol sistemi vatandaşın elinde." değerlendirmesinde bulundu.Kaynak: AA | Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır