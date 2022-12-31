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Milli Piyango amorti ve büyük ikramiye sorgulama 2023: Milli Piyango amorti büyük ikramiye hızlı bilet sorgulama

31.12.2022 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango amorti ve büyük ikramiye sonuçları sorgulama ekranı 2023 yılbaşı özel çekilişinde merak ediliyor. Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi 12:30'da başladı ve 23:15'e kadar devam edecek. İlk olarak 10 bin TL kazandıran numaralar, ardından 20 bin TL kazandıran numaralar duyuruldu. Şimdi gözler büyük ikramiye ve amorti çekilişine çevrildi. Peki, Milli Piyango büyük ikramiye ve amorti kazandıran numaralar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Piyango amorti ve büyük ikramiye sorgulama 2023: Milli Piyango amorti büyük ikramiye hızlı bilet sorgulama

Milli Piyango büyük ikramiye ve amorti kazandıran numaralar araştırılan konulardan biri oldu. Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişinde tam 200 milyon TL büyük ikramiye dağıtılacak. Bu yıl yapılan açıklamada büyük ikramiyenin tamamının dağıtılacağı müjdesi verildi. Heyecanla beklenilen çekiliş Kanal D ekranlarından da canlı yayınlanacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılıyor. İşte büyük ikramiye amorti kazandıran numaralara dair merak edilenler

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE VE AMORTİ ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık Cumartesi günü saat 12:30’da başladı. Çekiliş Milli Piyango’nun youtube hesabı üzerinden yayınlanıyor. Aynı zaman amorti ve büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık’ta saat 23.15’te Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Tüm çekilişler noter huzurunda ve canlı olarak yapılıyor.

Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2022 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

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AMORTİ KAZANDIRAN NUMARALAR HANGİLERİ?

Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişinde amorti kazanan numaralar 4 ve 5 olmuştu. Bu sene çekiliş 31 Aralık Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek.

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BÜYÜK İKRAMİYE TAM 200 MİLYON TL

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi 200 milyon TL olarak açıklandı. İkramiye tam bilet sahibi birine çıkması halinde bir kişi 200 milyon TL'lik büyük ödüle sahip olacak.
Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.
Dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacak.

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