Milli Piyango bilet sorgulama | 29 Mart Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte amorti sonuçları

Milli Piyango TV üzerinden canlı çekilişle kazanan rakamlarının belli olmasının ardından, şans oyunlarını seven ve oynayan vatandaşlar sonuçları merak etmeye başladı. Süper Loto’da 6 rakamı tutturarak kazanan olmasa da 5 rakamı tutturarak 8 kişi ikramiyenin sahibi oldu.
Çekilişin hemen ardından www.millipiyangoonline.com adresinde yer alan sonuçlar sayfasından kazandıran numaralar ve kazananlar takip edilebiliyor.
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
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