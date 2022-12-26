Milli Piyango bileti nasıl ve nereden alınır? Büyük ikramiye 200 milyon TL! Milli Piyango sonuç sorgulama ekranı

Yeni yıla milyoner olarak girmeyi hayal edenler, Milli Piyango yılbaşı çekiliş bileti fiyatlarını ve biletleri nereden alacaklarını araştırmaya başladı. Yılbaşı gecesinde çekilecek Milli Piyango kurası, ekranlardan canlı olarak takip edilecek. Peki Milli Piyango bileti nasıl ve nereden alınır? Milli Piyango sonuç sorgulama ekranı...

MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ALINIR?

Milli Piyango bileti, Milli Piyango'nun internet sitesinden, mobil uygulamasından veya satış bayilerinden alınır.

MİLLİ PİYANGO SONUÇ SORGULAMA

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandığında sonuçlar, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/milli-piyango-sonuclari' adresinde yer alacak.

YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

2022 Yılbaşı Çekilişi 31 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

