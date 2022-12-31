FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Milli Piyango BÜYÜK İKRAMİYE KAZANAN numaralar belli oldu! 200 milyon TL kazandıran bilet numarası kaç?

Milli Piyango BÜYÜK İKRAMİYE KAZANAN numaralar belli oldu! 200 milyon TL kazandıran bilet numarası kaç?

31.12.2022 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango büyük ikramiye ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bu yıl tamamı dağıtım garantili olan Milli Piyango büyük ikramiyesi 200 milyon TL. Bu gece Milli Piyango tarafından dağıtılacak olan toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL. Peki, Milli Piyango büyük ikramiye hangi numaralara çıktı? 200 milyon TL kazandıran bilet numarası kaç? İşte tüm detaylar...

Milli Piyango BÜYÜK İKRAMİYE KAZANAN numaralar belli oldu! 200 milyon TL kazandıran bilet numarası kaç?

Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişinde heyecan katlanarak devam ediyor. 2023'te zengin olma hayalleri kuranlar büyük ikramiyenin hangi bilete isabet ettiğini araştırıyorlar. 23:15'e kadar devam eden tarihi çekiliş 200 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini bulması ile sona erdi. Peki, Milli Piyango büyük ikramiye hangi numaralara çıktı? 200 milyon TL kazandıran bilet numarası kaç? İşte tüm merak edilenler...

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ NUMARALARA ÇIKTI?

Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 4 çeyrek bilete isabet etti. 200 Milyon TL Kazandıran Numaralar 6530303 oldu.

200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin çıktığı talihli iller şu şekilde açıklandı;

Giresun-Merkez

İstanbul-Şişli

Bursa-Osmangazi

MPİ'den alınan online bilet

MİLLİ PİYANGO TAMAMI DAĞITIM GARANTİSİ NEDİR?

Büyük ikramiye, satılan 1 çeyrek ya da 1 yarım bilete çıkarsa, 200 milyon TL'lik tamamı şanslı bilet sahibinin olacak.

Büyük ikramiye, satılan 2 çeyrek bilete çıkarsa, her iki talihli 100'er Milyon TL olacak.

milli piyango3

Büyük ikramiye, satılan 3 çeyrek bilete çıkarsa, 200 Milyon TL üçe bölünerek talihlilere dağıtılacak.

Büyük ikramiye, satılan 4 çeyrek bilete çıkarsa, 2 yarım bilete ya da 1 tam bilete çıkarsa, her zamanki gibi bilet payına göre dağıtılacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2023 : 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları sıralı tam liste bilet sorgulama! İşte kazanan numaralarMİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2023 : 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları sıralı tam liste bilet sorgulama! İşte kazanan numaralar
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango büyük ikramiye büyük ikramiye kime çıktı

En Çok Okunan Haberler

Dikkat çeken sonuçlar: Kılıçdaroğlu ve Akşener arasındaki fark...

Dikkat çeken sonuçlar: Kılıçdaroğlu ve Akşener arasındaki fark...

VAR konuşmaları ortaya çıktı! Tarihte görülmemiş ceza...

VAR konuşmaları ortaya çıktı! Tarihte görülmemiş ceza...

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2023 : 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları sıralı tam liste bilet sorgulama! İşte kazanan numaralar

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2023 : 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları sıralı tam liste bilet sorgulama! İşte kazanan numaralar

MİLLİ PİYANGO 2023 SONUÇLARI AÇIKLANDI! 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları bilet sorgulama sıralı tam liste hızlı sorgulama

MİLLİ PİYANGO 2023 SONUÇLARI AÇIKLANDI! 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları bilet sorgulama sıralı tam liste hızlı sorgulama

Merkez Bankası yeni makro ihtiyati tedbirler aldı!

Merkez Bankası yeni makro ihtiyati tedbirler aldı!

Kıdem tazminatı tavanı 2023 için belli oluyor! 36 bin liralık fark

Kıdem tazminatı tavanı 2023 için belli oluyor! 36 bin liralık fark

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Yılın son günü kendinize airfryer hediye etmeye ne dersiniz? "İyi ki aldım." diyeceksiniz!

Yılın son günü kendinize airfryer hediye etmeye ne dersiniz? "İyi ki aldım." diyeceksiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.