Milli Piyango BÜYÜK İKRAMİYE KAZANAN numaralar belli oldu! 200 milyon TL kazandıran bilet numarası kaç?

Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişinde heyecan katlanarak devam ediyor. 2023'te zengin olma hayalleri kuranlar büyük ikramiyenin hangi bilete isabet ettiğini araştırıyorlar. 23:15'e kadar devam eden tarihi çekiliş 200 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini bulması ile sona erdi. Peki, Milli Piyango büyük ikramiye hangi numaralara çıktı? 200 milyon TL kazandıran bilet numarası kaç? İşte tüm merak edilenler...
Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 4 çeyrek bilete isabet etti. 200 Milyon TL Kazandıran Numaralar 6530303 oldu.
200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin çıktığı talihli iller şu şekilde açıklandı;
Giresun-Merkez
İstanbul-Şişli
Bursa-Osmangazi
MPİ'den alınan online bilet
Büyük ikramiye, satılan 1 çeyrek ya da 1 yarım bilete çıkarsa, 200 milyon TL'lik tamamı şanslı bilet sahibinin olacak.
Büyük ikramiye, satılan 2 çeyrek bilete çıkarsa, her iki talihli 100'er Milyon TL olacak.
Büyük ikramiye, satılan 3 çeyrek bilete çıkarsa, 200 Milyon TL üçe bölünerek talihlilere dağıtılacak.
Büyük ikramiye, satılan 4 çeyrek bilete çıkarsa, 2 yarım bilete ya da 1 tam bilete çıkarsa, her zamanki gibi bilet payına göre dağıtılacaktır.