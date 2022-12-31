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Milli Piyango büyük ikramiye ile neler alınır? 200 Milyon TL sizin olursa bunları yapabilirsiniz!

31.12.2022 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yılda zengin olma hayali kuran vatandaşlar Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için oldukça heyecanlılar. Bu yıl Milli Piyango büyük ikramiyesi 200 Milyon TL olarak açıklandı ve tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilere dağıtılacak. Peki, 200 Milyon TL'lik büyük ikramiye ile neler yapılabilir? İşte büyük ikramiye ile yapılabilecekler listesi...

Milli Piyango büyük ikramiye ile neler alınır? 200 Milyon TL sizin olursa bunları yapabilirsiniz!

Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi için heyecan dorukta. Milli Piyango büyük ikramiye bu yıl tam tamına 200 milyon TL olarak açıklandı. Yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL. Peki, Milli Piyango büyük ikramiye ile neler alınır? 200 Milyon TL sizin olursa bunları yapabilirsiniz...

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE İLE NE YAPILABİLİR?

1 milyon TL değerinde olan arsalardan 200 adet alabilirsiniz.

2 milyon değerinde olan 3+1 dairelerden toplam 100 adet satın alabilirsiniz.

1 gramı 1.080 TL olan gram altından 184 bin tane alabilirsiniz.

1 milyon değerinde olan otomobillerden 200 adet satın alabilirsiniz.

Milli Piyango çekiliş

TAMAMI DAĞITIM GARANTİLİ

Bu yıl 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olarak verilecek. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilere dağıtılacak.

Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacak.

Milli Piyango 222

TOPLAM 1 MİLYAR 395 MİLYON 900 BİN TL

Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacak.

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