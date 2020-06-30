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Milli Piyango'da Sisal Şans dönemi başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.06.2020 17:39 | Son Güncelleme

Milli Piyango'yu, dünya standartlarında teknolojik altyapı ve şans oyunlarında uluslararası standartlarla buluşturacak "Sisal Şans dönemi" 1 Ağustos'ta başlıyor.

Milli Piyango'da Sisal Şans dönemi başlıyor

Türkiye çapındaki erişim ağı ve şans oyunları alanındaki deneyimiyle Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyerek, Demirören Sisal spa ortaklığında kurulan Sisal Şans, yeni dönemdeki ilk çekilişini 2 Ağustos’ta gerçekleştirecek.

Sisal Şans'tan yapılan açıklamada, "Sisal Şans, 1926’da kurularak bugünlere gelmeyi başarmış ve hepimizin hayatında yeri olan, ülkemizin en köklü yerli markalarından Milli Piyango’yu dünya standartlarındaki teknolojik yapısıyla geleceğe taşırken heyecanlı bir şans oyunları deneyimiyle şeffaflıktan da ödün vermeyecek" denildi ve eklendi:

"Yeni dönemindeki ilk çekilişini 2 Ağustos’ta gerçekleştirecek olan Sisal Şans, son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapısıyla sektöre getireceği yeni oyunlarla, şeffaflık esasıyla oyunculara eğlenceli şans oyunları dünyası sunacak.

"Bu vesile ile Milli Piyango ile alakalı hizmet alım sözleşmemizin 1 Ağustos 2020 itibariyle devreye alınacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."

KAYNAK:DHA

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
kumar yasak şans oyunları serbest pokerde elime kartın iyi gelmesi şanstır milli piyangoda ikramiye tutturmamda aynı şanstır kumara bütün servetini harcarsın diyenlere bu işi yapan adam bin tane bilet almaz mı ? fotbolda direkten gol yada outa çıkıp iddanın yatması şans zar atıp büyük küçük gelmesi yasak bence kumar yasağı tekrar gözden geçirilmeli tahminim herkes heryerde kumar oynatacağından yasak çünkü resmi şans oyunlarının kumarla alakası yok denilemez
Son zamanlarda ikramiye çıktığını duymuyorum.Acaba büyük ikramiye çıkanı korumaya mı alıyorlar?
o kadar güzel bir alt yapı ki ana Server tüm makinelere erişim sağlayabiliyor ve o makineler den oyun oynanmış gibi kupon yapabiliyor bu da demektir ki şans oyunlarının tamamı kendilerine çıkıyor ispahati de mp neden artık büyük ikramiye çıkan biletlerin görüntülerini yayınlamıyor neden mp çekilişleri tv den vermeyip de önce kendisi çekip sonra internete koyuyor canlı gibi ve 2018 ocak ayında mp nin yayınladığı büyük ikramiye isabet eden süper loto kupanunda neden sadece oynama saati gizlenmiş görüntüsü elimde ve sonradan mp kopunu kaldırdı tam bir dolandırıcı cetesi
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