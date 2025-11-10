FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Milli Piyango'dan bugüne kadar 419 bin 158 kumar ve yasa dışı bahis sitesi için suç duyurusu

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü, bugüne kadar 419 bin 158 sanal kumar ve yasa dışı bahis sitesi için suç duyurusunda bulundu

Milli Piyango'dan bugüne kadar 419 bin 158 kumar ve yasa dışı bahis sitesi için suç duyurusu
Cansu Akalp

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığınca TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan verilerden derlediği bilgilere göre, Bakanlık tarafından uluslararası standartlara uyumlu şekilde mali suçlarla mücadele ediliyor.

Yasa dışı bahisle hızlı ve etkili şekilde mücadele edebilmek finansal işlemler askıya alınırken bu kapsamda ertelenen işlem tutarı 2024'te 2,2 milyar lira, bu yılın 7 ayında 3,6 milyar lira oldu.

MPİ de geçen yıl 232 bin 899, bu yılın ocak-ekim döneminde 69 bin 206 yasa dışı bahis ve sanal kumar sitesinin erişime engellenmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirimde bulundu.

Bu yıl mayıs ayından itibaren sanal kumar ve yasa dışı bahis sitelerine oyun veya içerik sağlayan küresel içerik-oyun sağlayıcılarının sunucu ve bağlantı adreslerine de erişim engeli getirilmeye başlandı. Buna göre, mayıs-ekim döneminde 10 bin 519 sunucu adresi ile kumar ve yasa dışı bahis sitesine reklam ve yönlendirme yapan 1473 internet sitesi için erişim engeli kararı alındı.

Ayrıca, bugüne kadar 419 bin 158 sanal kumar ve yasa dışı bahis sitesi için suç duyurusunda bulunuldu.

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ İÇİN YENİ TEDBİRLER!

Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) tüm üye ülkeler nezdinde başlattığı 5'inci tur karşılıklı değerlendirme sürecinin Türkiye açısından başarıyla tamamlanması amacıyla da çalışmalar devam ediyor.

MASAK tarafından yürütülen çalışmalarla, suç gelirlerinin aklanması, terörizm ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele kapsamında yükümlü grubu genişletildi. Ulusal Risk Değerlendirmesi Belgesi güncellendi, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanıyla Mücadeleye ilişkin Strateji Belgesi ve Ulusal Risk Değerlendirmesi hazırlandı.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklikle, kripto varlık hizmet sağlayıcıları da "yükümlü" kabul edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği ile kripto varlık işlemlerinde uygulanması gereken sıkılaştırılmış tedbirler detaylandırılarak ek tedbirler getirildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileriGünlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Bakan Bayraktar 2028 doğal gaz hedefini açıkladı!Bakan Bayraktar 2028 doğal gaz hedefini açıkladı!

Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango kumar yasa dışı bahis cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

Balıkesir'de peş peşe depremler!

Balıkesir'de peş peşe depremler!

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.