Milli Piyango EN ÇOK ÇIKAN rakamlar hangileri? Milli Piyango en çok çıkan numaralar neler? İşte son 6 yılda kazandıran sayı ve numaralar listesi!

Yeni yıla çok az bir süre kala Milli Piyango bileti almak isteyenler geçmiş yılların kazandıran rakamlarını araştırıyorlar. Bu kapsamda Milli Piyango en çok çıkan rakamlar hangileri? Milli Piyango en çok çıkan numaralar neler? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu yıl büyük ikramiye tam tamına 200 milyon TL olarak belirlendi ve tamamı dağıtım garantili. İşte Milli Piyango en çok kazandıran sayı ve numaralar listesi...
3 rakamı 3 kez çıktı
2 rakamı 10 kez çıktı
1 rakamı 9 kez çıktı
7 rakamı 9 kez çıktı
4 rakamı 7 kez çıktı
5 rakamı 7 kez çıktı
6 rakamı 7 kez çıktı
2021 yılında - 9876066
2020 yılında - 9884757
2019 yılında - 1358490
2018 yılında - 9794035
2017 yılında - 2796288
2016 yılında - 0556013
Milli piyango yılbaşı çekilişlerinde en az çıkan rakamlar ise 4 kez çıkan "0" ve "9" olarak kayıtlara geçti.
Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacağı açıklandı.
Bilet fiyatları çeyrek 50 TL, yarım 100 TL ve tam 200 TL olarak açıklandı. Yılbaşı biletleri gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak da satın alınabiliyor.