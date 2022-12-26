Milli Piyango EN ÇOK ÇIKAN rakamlar hangileri? Milli Piyango en çok çıkan numaralar neler? İşte son 6 yılda kazandıran sayı ve numaralar listesi!

Yeni yıla çok az bir süre kala Milli Piyango bileti almak isteyenler geçmiş yılların kazandıran rakamlarını araştırıyorlar. Bu kapsamda Milli Piyango en çok çıkan rakamlar hangileri? Milli Piyango en çok çıkan numaralar neler? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu yıl büyük ikramiye tam tamına 200 milyon TL olarak belirlendi ve tamamı dağıtım garantili. İşte Milli Piyango en çok kazandıran sayı ve numaralar listesi...

MİLLİ PİYANGO EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR HANGİLERİ?

3 rakamı 3 kez çıktı

2 rakamı 10 kez çıktı

1 rakamı 9 kez çıktı

7 rakamı 9 kez çıktı

4 rakamı 7 kez çıktı

5 rakamı 7 kez çıktı

6 rakamı 7 kez çıktı

MİLLİ PİYANGO'DA SON 6 YILDA ÇIKAN RAKAMLAR

2021 yılında - 9876066

2020 yılında - 9884757

2019 yılında - 1358490

2018 yılında - 9794035

2017 yılında - 2796288

2016 yılında - 0556013

MİLLİ PİYANGO'DA EN AZ ÇIKAN RAKAMLAR

Milli piyango yılbaşı çekilişlerinde en az çıkan rakamlar ise 4 kez çıkan "0" ve "9" olarak kayıtlara geçti.

Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacağı açıklandı.

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI 2023 NE KADAR?

Bilet fiyatları çeyrek 50 TL, yarım 100 TL ve tam 200 TL olarak açıklandı. Yılbaşı biletleri gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak da satın alınabiliyor.

