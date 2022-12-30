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Milli Piyango son 3,4,5 bilene ne kadar veriyor? Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi son 3,4,5 rakam bilen ne kadar alacak?

30.12.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. Yeni yıla büyük hayallerle girecek olan vatandaşlar büyük ikramiye içinde oldukça heyecanlı. Biletlerini şimdiden hazır eden vatandaşlar kaç rakam bildiklerinde ne kadar kazanacaklarını araştırıyorlar. Peki, Milli Piyango son 3,4,5 bilene ne kadar veriyor? Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi son 3,4,5 rakam bilen ne kadar alacak? İşte konu hakkında tüm detaylar...

Milli Piyango son 3,4,5 bilene ne kadar veriyor? Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi son 3,4,5 rakam bilen ne kadar alacak?

Yeni yıla geri sayımın başladığı şu saatlerde Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için de heyecan dorukta. 200 milyon TL'lik büyük ikramiye hayali kuran vatandaşlar yılbaşı biletlerini aldılar bile. Tamamı dağıtım garantili olan büyük ikramiyede kaç rakam bilindiğinde ne kadar kazanılacağı da gündeme geldi. Peki, Milli Piyango son 3,4,5 bilene ne kadar veriyor? 3,4,5 rakam bilen ne kadar kazanacak?

MİLLİ PİYANGO SON 3,4,5 BİLENE NE KADAR VERİYOR?

Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı. 31 Aralık 2022 cumartesi gecesi çekilecek olan büyük ikramiye tam tamına 200 milyon TL tamamı dağıtım garantili.

milli piyango kapak

Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete isabet etmesi halinde, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacak.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde biletinde son 3,4,5 rakamı bilenlere ne kadar verileceği henüz belli olmadı.

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MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI BELLİ OLDU!

2022-2023 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi büyük ikramiye tutarı açıklandı.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'nde büyük ikramiye 200 milyon TL olarak belirlenirken dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olarak açıklandı.

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