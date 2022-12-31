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MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2023: Milli Piyango 31 Aralık 2022 yılbaşı çekilişi başladı! MPİ sıralı tam liste sonuçları mynet.com’da olacak

31.12.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı, 31 Aralık 2022 yılbaşı özel çekilişinin başlamasının ardından yoğun ilgi görüyor. Milli Piyango Yılbaşı çekilişi bugün saat 12:30’da başladı. İlk olarak 10 bin TL kazanan numaralar açıklanıyor. Bu yıl büyük ikramiye ise tam 200 milyon TL olacak ve tamamı dağıtılacak. Milli Piyango yılbaşı biletini alanlar araştırmalarını hızlandırdılar. İşte Milli Piyango 2023 sonuçları canlı yayını ve sorgulama ekranı

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2023: Milli Piyango 31 Aralık 2022 yılbaşı çekilişi başladı! MPİ sıralı tam liste sonuçları mynet.com’da olacak

Milli Piyango yılbaşı bileti alan vatandaşlar heyecanla çekiliş sonuçlarını takip ediyorlar. 31 Aralık Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde toplam 1 milyar 395 milyon 900 bin TL ikramiye verilecek. Büyük ikramiye tutarı ise 200 milyon TL olarak açıklandı. Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi saat 12:30’da başladı. İlk etapta 15:30’a kadar 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

Milli Piyango çekilişinde ilk olarak 10 bin TL kazanan numaralar açıklanıyor. 10.000 TL kazanan ilk 5 numara şu şekilde:

  • 0230755
  • 1247336
  • 3259226
  • 9650729
  • 9987982

mmmm

MİLLİ PİYANGO CANLI YAYINI NEREDEN İZLENİR?

Milli Piyango 2023 özel çekilişi https://www.youtube.com/c/MilliPiyangoTV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

büyük-ikramiye

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

12.30-15.30 arası 1. Bölüm / 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar açıklanacak. 15.30-18.00 arası 2. Bölüm / 20.000 TL ikramiye kazanan numaralar açıklanacak. 18.00-20.00 arası 3. Bölüm / 50.000 TL-20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar açıklanacak.
20.00-23.00 arası 4. Bölüm / 400 TL – 5000 TL ikramiye kazanan numaralar açıklanacak.
23.15-23.30 arası 5. Bölüm / Amorti ve büyük ikramiye 200.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar açıklanacak.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ NEREDEN SORGULANACAK?

Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2022 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

milli-piyango-2023

BÜYÜK İKRAMİYENİN TAMAMI DAĞITILACAK

Yapılan açıklamada büyük ikramiyenin biletlere denk gelmemesi durumunda yine de dağıtılacağı bildirildi ve detaylar açıklandı.
Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacak.

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MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA: Milli Piyango 31 Aralık 2022 yılbaşı çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranıMİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA: Milli Piyango 31 Aralık 2022 yılbaşı çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı
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