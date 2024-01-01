Milli Piyango teselli ikramiyesi kazandıran numaralar ve amorti belli oldu! Teselli ikramiyesi ne kadar? Amorti hangi rakama çıktı?

Milli Piyango çekilişleri 31 Aralık'ta tamamlandı. Büyük ikramiye olan 400 milyon TL sahibini buldu. Tam bilete isabet eden biletin online üzerinden satıldığı öğrenildi. En büyük ikramiyenin de talihlisine gitmesinin ardından gözler teselli ikramiyelerine çevrildi.

TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?

Büyük ödülü 1 rakamla kaçıran biletler için teselli ikramiyesi dağıtılıyor. 2024 yılında teselli ikramiyesi 400 bin TL olarak belirlendi.

TESELLİ İKRAMİYESİNİ KAZANDIRAN NUMARALAR

0550054 1550054 2550054 3050054 3150054 3250054 3350054 3450054

3500054 3510054 3520054 3530054 3540054 3550004 3550014 3550024

3550034 3550044 3550050 3550051 3550052 3550053 3550055 3550056

3550057 3550058 3550059 3550064 3550074 3550084 3550094 3550154

3550254 3550354 3550454 3550554 3550654 3550754 3550854 3550954

3551054 3552054 3553054 3554054 3555054 3556054 3557054 3558054

3559054 3560054 3570054 3580054 3590054 3650054 3750054 3850054

3950054 4550054 5550054 6550054 7550054 8550054 9550054

AMORTİ NEDİR?

Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur.

AMORTİ HANGİ RAKAMA ÇIKTI?

Amorti 2 ve 7 numaraya isabet etti.

AMORTİ NE KADAR KAZANDIRDI?

Milli Piyango 2024 çekilişinde tam bilet amortisi 400 TL, Yarım bilet amortisi 200 TL, çeyrek bilet amortisi ise 100 TL olarak belirlendi.

BİLETLERİN YÜZDE 75'İ SATILDI

Toplamda biletlerin yaklaşık yüzde 75’inin satıldığını belirten İstanbul Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yazıcı, satışların geçen seneye göre daha iyi gittiğini belirtmişti.

"ALAN İÇİN HAYIRLI OLSUN"

Bilet satışlarının İstanbul’da da oldukça yoğun olduğunu belirten İstanbul Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yazıcı, “Biletlerin yüzde 45-50’si zaten İstanbul’da satılıyor. Cumhuriyet tarihinde ilk defa geçen yıl yapıldı ve bu yıl da büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili oldu. Bu çok güzel bir şey. Büyük ikramiyelerin, seyyarlardan daha çok çıktığını söylemek isterim. Çünkü klasik piyangonun yüzde 70-80’ini seyyar bayiler satıyor. Bu yılki ikramiye de Türk tarihinde rekor bir ikramiye, alan için hayırlı olsun” açıklamasını yaptı.





