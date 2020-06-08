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Milli Piyangodan yeni sayısal oyun

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.06.2020 10:45 | Son Güncelleme

İdare tarafından "Banko Piyango" adıyla başlatılan ve bilet satışları internet üzerinden gerçekleştirilecek yeni oyunun ilk çekilişi bu akşam yapılacak. Oyun, her gün sadece tek çekilişle belirlenen şanslı 5 rakam için 1 kişiye 50 bin lira kazandıracak.

Milli Piyangodan yeni sayısal oyun

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü, "Banko Piyango" adında yeni bir oyun başlatırken, oyunun ilk çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek.

İdareden yapılan duyuruya göre, haftanın 7 günü oynanabilecek yeni bir oyun başlatıldı.

"Banko Piyango" adlı oyun, her gün sadece tek çekilişle belirlenen şanslı 5 rakam için 1 kişiye 50 bin lira, son 4 rakam için 9 kişiye 500 lira, son 3 rakam için 90 kişiye 50 lira, son 2 rakam için 900 kişiye 10 lira ve son 1 rakam için de 9 bin kişiye amorti kazandıracak.

Bilet satışları her gün saat 22.15 ile ertesi gün saat 21.30 arasında internet üzerinden sanal bayiler aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Her gün bütün ikramiye grupları için sadece bir kez çekiliş yapılacak. Bu kapsamda çekilişler, bugün başlamak üzere her gün saat 22.00 itibarıyla idarenin Kızılay Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek ve internet sitesinden canlı yayınlanacak.

Bilet bedeli 2 lira olacak.

KAYNAK:AA


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