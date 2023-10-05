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‘Milyarlarca dolar... Hepsi masamda’ demişti! Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan 'Marakeş' hamlesi: Uluslararası fonlarla buluşacak

05.10.2023 09:51 | Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Fas'ın Marakeş kentinde yapılacak Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Yıllık Toplantıları kapsamında uluslararası fonlar ve yatırım bankalarıyla bir araya gelecek.

‘Milyarlarca dolar... Hepsi masamda’ demişti! Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan 'Marakeş' hamlesi: Uluslararası fonlarla buluşacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, 11-13 Ekim tarihlerinde Fas’ın Marakeş şehrinde olacak. Erkan, Marakeş’te Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Yıllık Toplantıları kapsamında uluslararası fonlar ve yatırım bankalarıyla buluşacak.

TCMB Başkanı Erkan’ın Marakeş'te dünyanın en büyük portföy yönetim şirketi olan Blackrock’ın yanı sıra JPMorgan, Deutsche Bank ve diğer merkez bankası başkanları ile görüşmesi bekleniyor.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunumunun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Erkan, “Rezervlerimize doğrudan giriş yapabilecek milyarlarca dolarlık teklif mektubu benim masamda. Beni sürekli arıyorlar, biz geri dönme lüksünü kendi lehimize kullanıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

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