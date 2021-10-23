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Milyarlarca dolarlık altın rezervi bulunmuştu! İlk külçe altın için tarih verdi

23.10.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, Bilecik’in Söğüt ilçesindeki altın rezervi maden sahasında yaptığı incelemede, “2022 yılının sonunda ilk altın külçemizi döküp Türk ekonomisine kazandırmak istiyoruz” dedi.

Milyarlarca dolarlık altın rezervi bulunmuştu! İlk külçe altın için tarih verdi

Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, Genel Müdür Halit Semih Demircan ve şirket yöneticileri ile birlikte bir süre önce altın rezervi keşfedilen Bilecik’in Söğüt ilçesindeki maden sahsında incelemelerde bulundu. Demircan, Akbaştepe ve Korudanlık bölgelerindeki birinci, ikinci ve üçüncü faz çalışmalarına ilişkin detaylı bir sunum yaptı. Demircan, yatırımın ilk aşamasının 2022 yılı içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini, 2024 yılında ise işletmenin tam kapasiteye ulaşacağını belirterek şunları söyledi:

“Söğüt altın madeni projemizde Akbaştepe ve Korudanlık maden sahalarının yer aldığı bölge. Bu alan cevher zenginleştirme tesislerinin ve maden işletme sahaların yer alacağı bölgedir. Projemiz için planladığımız gibi ÇED olumlu belgesi ve diğer izin süreçlerimizi de kısa sürede tamamladıktan sonra kısa zamanda tesis inşaat faaliyetlerine başlayarak 2022 yılı sonuna kadar altın üretimini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda da çalışmalarımızı yapmaktayız, bugüne kadar da ciddi mühendislik çalışmaları ve ekipman tedarik çalışmalarını da yapmış bulunuyoruz.”

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Fahrettin Poyraz ise ÇED raporunun onaylanmasının ardından çalışmaların hızlanacağını kaydederek, “2022 yılının sonu itibarıyla da burada üretilecek olan ilk altın külçemizi döküp Türk ekonomisine kazandırmak istiyoruz. Burada aynı anda birkaç çalışma birden yapıyoruz. Bir taraftan projelendirme çalışmaları yapıldı, tamamlandı. İnşallah biz önümüzdeki birkaç haftalık dönem zarfında ÇED raporu bakanlık onayından geldikten sonra da çalışmalarımızı hızlandıracağız. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta da Cumhurbaşkanı'mızın imzasıyla acele kamulaştırma kararı çıkmış olup buradaki arazilerin mülkiyetinin Hazine’ye devri işlemleri yapılmaya başlandı. Bunları da birkaç hafta içerisinde bitirdikten sonra bizim tahminimiz önümüzdeki ay içinde burada hem madencilikle ilgili olarak hem de tesis kurulumuna yönelik olarak çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başlayacağız. Hedefimiz bir taraftan tesisin kurulumunu devam ettirirken, bir taraftan maden işleme çalışmalarını yapmak” diye konuştu.

Tesis kurulumlarının ardından 2022 yılının sonu itibarıyla ilk altın külçeyi döküp Türk ekonomisine kazandırmak istediklerini belirten Poyraz, “Bizim açımızdan buranın ayrı bir önemi var çünkü şirketimiz Gübretaş iştiraki ve Gübretaş şu anda tarım sektöründe de Türkiye’nin en önemli aktörlerinden, burada elde edilecek olan değer, bunun Gübretaş’a aktarımı sonrasında Gübretaş ile yapacağımız yatırımlar, Gübretaş ile birlikte Tarım Kredi olarak ciddi bir imkana kavuşmuş olacağız. En nihayetinde de aslında Tarım Kredi Kooperatifleri bir çiftçi kuruluşu ve buradan elde edilmiş olan değer bunun Gübretaş’a, Tarım Kredi’ye ve Türk çiftçisine, tarım ekonomisine yansımasıyla Türkiye ekonomisine çok ciddi katkılar sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

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‘HEDEF YILLIK 7 TON ALTIN’

Fahrettin Poyraz, faz çalışmalarının tamamlanmasının ardından yıllık 6-7 ton civarında altın üretimi hedeflediklerini belirterek, “Buradaki birinci, ikinci ve üçüncü fazdaki yatırımlarımızı tamamlayıp tam kapasite çalışmaya başladığımızda şu andaki planlamamız 6 ile 7 ton civarında yıllık altın üretim kapasitesi hedefleniyor ki Türkiye’de 2020 rakamlarıyla yıllık 42 ton civarında bir altın üretimi olduğunu düşünürsek o zaman biz bu 42 tona sadece buradaki çalışmalarımızla yüzde 15 gibi katkı sağlamış olacağız” diye konuştu.

DHA

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