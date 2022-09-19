Milyonlar bekliyor! 2023 emekli zammı ve memur zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca memurun, emeklinin ve asgari ücretlinin Temmuz zam oranlarının belli olmasının ardından yeni yıl için zam miktarlarını araştırmaya başladı. Tüm bunların yanında Ocak 2023 dönemi için asgari ücret, emekli ve memur zammı için çalışmalar yapılıyor. Merkez Bankası yeni enflasyon beklenti anketi açıklarken milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği maaş zammı için oranlar netleşmeye başladı. Öte yandan enfasyon farkı zammının yanında, geçtiğimiz Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon artışlarına ilaveten yapılan ek zamların bir benzerinin Ocak ayı için de yapılması bekleniyor.

YÜZDE 17- 18 ARASI ZAM

Merkez Bankası'nın açıkladığı tahmine göre; yıl sonunda tüketici fiyat endeksinin 1.152,22 olması bekleniyor. Böylece yılın ikinci yarısı için 6 aylık enflasyon oranının yüzde 17,83 olacağı hesaplandı.

Yani beklenen rakamlara göre; SSK, Bağ-Kur emeklisi Ocak zammı yüzde 17,83, memur ve memur emeklisi için Ocak zam oranı ise yüzde 18,83 olarak gerçekleşecek.

YÜZDE 8'İN ÜZERİNE İLAVE PUAN

Memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşmedeki yüzde 8'lik zam oranı ve 6 aylık enflasyon oranına göre fark ödenmesi söz konusu olacak. Ocak ayında toplu sözleşme zammı yüzde 5 olan memur ve memur emeklileri için ilave puan eklenmişti. Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmede % 5 olan zam oranları enflasyon farkı hariç 2,5 puan artırılarak % 7,5 yapılmış ve enflasyon farkıyla birlikte oran % 30,95 olmuştu. Temmuz ayında da yüzde 7 toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı almışlar ve zam oranı yüzde 40'ın üzerine çıkmıştı. Ocak ayında yüzde 8 olan toplu sözleşme zammının yine ilave puanla arttırılması bekleniyor. Böylece memur ve memur emeklileri de yeni bir zam oranı ve enflasyon farkı ile güçlü bir artış almış olacaklar.



