Milyonlar bekliyor! Emekli zammında kök maaş bilmecesi! Maaşı 8 bin TL ve altında olanlar için o tehlike kapıda!

Milyonlarca emekli temmuz ayında maaşlarına yapılacak zammı beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan 'refah payı yok' açıklaması geldi. Emeklilerin kök maaşlarına yeni düzenleme yapılmazsa maaşı 8 bin TL ve altında olanlar 6 ay daha 10 bin TL almaya devam edecek. Uzman isimler kök maaş için yeni bir düzenleme yapılacağı görüşünde. Kulislerde en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye çıkarılabileceği belirtiliyor.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNİN YÜZDE 25 ZAM BEKLİYOR

Temmuz adım adım yaklaşırken emekli de zam için gün sayıyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahminlere göre SSK ve Bağkur emeklisi yüzde 25 seviyesinde zam olacak. Bu tahmin tutar ve yeni düzenleme yapılmazsa kök maaşı 8 bin TL ve altında olanlar 10 bin TL almaya devam edecek.

3 MİLYONDAN FAZLA EMEKLİYİ ÜZECEK HABER

Kök aylığı 10 bin TL'nin altında olan yaklaşık 3 milyon 600 bin emekli var. Maaşları Hazine yardımıyla en düşük emekli aylığına 10 bin TL'ye tamamlıyor.

KÖK MAAŞ HESABINA DİKKAT

Emekli yeni maaşını hesaplarken kök maaş hesabına da dikkat etmeli. Yeni düzenlemenin sinyali verilmişti ama Bakan Işıkhan'ın açıklaması temmuz ayı için beklentileri düşürdü.

Emeklinin zam oranı 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamıyla belli olacak. Kök maaşa düzenlemesinin hayata geçip geçmeyeceği ise sadece günler sonra netlik kazanacak.

"KÖK AYLIKLAR İÇİN GELİŞME BEKLENEBİLİR"

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, CNBC-e yayınında milyonlarca emekliyi ilgilendiren kök aylıklarla ilgili de emekliye yapılacak zam sonrası yaklaşık 3,7 milyon emeklinin kök aylık nedeniyle zam alamaması ya da düşük zam alma riski olduğuna dikkat çekerek, "Meclis açık olduğu için konuda bir gelişme beklenebilir" dedi.

EMEKLİLERİ BEKLEYEN TEHLİKE

Kök maaşı 7 bin 500 lira olan bir emekliye yüzde 26 zam gelmesi durumunda, kişinin kök aylığı 9 bin 450 liraya çıkıyor. 378 TL'lik ek ödeme de eklendiğinde emeklinin maaşı 9 bin 828 TL'de kalıyor. Bu da 6 ay boyunca emeklinin 10 bin TL maaş almaya devam edeceğini gösteriyor.

Bülbül konuyla ilgili şunları kaydetti: "Öncelikle 10 bin TL altında aylık alanların seyyanen 10 bine tamamlanması gerekiyor. Sorunu kökten çözmek adına sonrasında enflasyon oranında zam getirilmesi daha doğru olacaktır. Böylece zam alamama ihtimali ortadan kalkar."

Bülbül, uzun vadede emekli aylık bağlama oranının artırılmasının ve 2000 sonrasına intibak getirilmesinin sorunları ortadan kaldıracağına dikkat çekti.







