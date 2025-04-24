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Milyonlar için tahliye planı! Büyük deprem sonrası İstanbul'da yaşayanların gönderileceği il belli oldu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
24.04.2025 10:11
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Dün ülkemizin acı gerçeği olan depremle bir kez daha yüzleştik. İstanbul 6,2'lik depremle sallandı. Yıkım, can kaybı olmamasına rağmen ortaya çıkan kaos görüntüleri bir kez daha kara kara düşündürdü. Peki olası büyük İstanbul depreminde vatandaşlar nasıl tahliye edilecek? Hangi alanlar kullanılacak? Depremzedeler hangi ile gönderilecek? İşte İstanbul'un tahliye planı...

Milyonlar için tahliye planı! Büyük deprem sonrası İstanbul'da yaşayanların gönderileceği il belli oldu

İstanbul’da dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, megakent için hazırlanan tahliye senaryoları tekrar gündeme geldi. 16 milyonluk nüfusa sahip şehirde, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda İstanbul Valiliği, AFAD, İl Jandarma Komutanlığı ve diğer kamu kurumlarının katkısıyla detaylı bir deprem eylem planı oluşturuldu. Plan, 7,5 büyüklüğünde bir deprem senaryosuna göre hazırlandı ve tüm ulaşım ağları tahliye için seferber edildi.

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23 TAHLİYE ALANI OLUŞTURULDU

Tahliye planı kapsamında yüz binlerce vatandaşın şehirden ayrılması öngörülüyor. Bunun için 23 tahliye alanı oluşturuldu. Deniz yoluyla yapılacak tahliyelerde Sirkeci Feribot İskelesi, Yenikapı Deniz Otobüs Terminali, Pendik Hızlı Feribot İskelesi, İstinye İskelesi, Harem Feribot İskelesi ve Zeytinburnu Zeyport Limanı devrede olacak. Şehir Hatları vapurları, deniz otobüsleri, Kıyı Emniyeti araçları ve Sahil Güvenlik’e bağlı deniz unsurları, bu noktalardan vatandaşların tahliyesini sağlayacak.

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DEMİRYOLU VE KARAYOLU ALTERNATİFLERİ

Demiryolu üzerinden tahliyeler için üç önemli nokta belirlendi: Yeşilköy, Halkalı ve Tuzla Tren İstasyonları. Karayolu tahliyelerinde ise Esenler, Alibeyköy, Samandıra ve Harem Otogarları tahliye çıkış merkezleri olarak kullanılacak. Vatandaşlar bu alanlara ring seferleriyle taşınacak.

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3 HAVALİMANI DA KULLANILACAK

Tahliye sürecine havayolu da dahil edildi. İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı tahliyelerde aktif rol üstlenecek. Bu sayede şehirden çıkmak isteyen vatandaşlara tüm ulaşım seçenekleri sunulmuş olacak. Tahliyede öncelik sırasına göre; engelli bireyler, yaşlılar, çocuklar ve kadınlar ilk olarak tahliye edilecek. Yerel yönetimler ve güvenlik birimleri vatandaşlara tahliye sürecinde rehberlik edecek.

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DEPREMZEDELER HANGİ İLLERE GÖNDERİLECEK?

Depremzedelerin geçici olarak yerleştirileceği iller iki ana grupta sınıflandırıldı. İlk grup; Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Manisa, İzmir, Afyonkarahisar, Konya, Antalya, Denizli, Samsun ve Kayseri illerinden oluşuyor. İkinci grup ise ihtiyaç halinde devreye alınacak Adana, Gaziantep, Malatya, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum ve Erzincan’ı kapsıyor.

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"PLANLAR SİMÜLASYONLARLA TEST EDİLMELİ"

Ekol TV'nin haberine göre uzmanlar, tahliye planlarının hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, bu planların periyodik olarak güncellenmesi ve halka şeffaf şekilde anlatılması gerektiğini vurguluyor. Olası bir kaosun önüne geçmek için tatbikatlar ve simülasyonlarla planların test edilmesinin gerekliliği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul afad tahliye
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