Milyonlar o habere kilitlendi! Asgari ücret zammında flaş iddia: Yüzde 35 zam mı geliyor?

Milyonlarca asgari ücretli çalışan 2024 yılında yapılacak zammı bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekonomi yönetiminin konuya ilişkin açıklamaları sonrasında beklenen asgari ücretin enflasyon rakamlarına ezdirilmeyeceği yönünde görüşler güçlendi. Yeni asgari ücret için adımlar atılmaya başladı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay konuya ilişkin, "şimdiye kadar hiç kurmadığımız bir asgari ücret komisyonu kuracağız." açıklaması yaparken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in zammın, beklenen değil hedeflenen enflasyona göre yapılacağı mesajı yeni varsayımları beraberinde getirdi.

YENİ YILDA ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 35 ZAM İDDİALARI

Orta vadeli büyüme programına göre milyonlar, hükümet kanadından gelecek mesajları çözmeye çalışıyor. Merkez Bankası'ndan gelen son tahminle, hesap yine değişti. Milyonların elindeki ipucu ise 2024 için hedeflenen enflasyon.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, maaş artışlarında beklenen değil, hedeflenen enflasyonun dikkate alınacağını açıklamıştı. 2024 yılı için beklenen enflasyon yüzde 33 dolaylarında. 2024 yılının ikinci yarısı için beklenen enflasyon ise yüzde 38. Asgari ücret zammının da bu iki verinin ortasında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu hesaplamalara göre kamuoyunda oluşan beklenti yüzde 35 dolaylarında bir asgari ücret zammı beklentisi.

YENİ ASGARİ ÜCRET 15 BİN LİRAYI AŞACAK MI?

Hem hükümet kanadından yapılan açıklamalar hem de kamuyounda oluşan fikre göre yeni yılda asgari ücretin 15 bin liranın üstüne çıkacağı tahmin ediliyor. Mevcut plana göre yüzde 35'lik bir asgari ücret zammında ise maaşların 15 bin 400 lira seviyesine yükselmesi bekleniyor.

"ŞİMDİYE KADAR GÖRÜLMEMİŞ BİR ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU OLACAK"

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan da geçtiğimiz günlerde dikkat çekici bir açıklama gelmişti. Şimdiye kadar hiç kurmadığımız bir asgari ücret komsiyonu olacak diyen Atalay, komisyonda asgari ücretli iki kadın ve iki erkek çalışanın olacağını belirtmişti.





