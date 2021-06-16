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Milyonlara erken emeklilik fırsatı! Başvurular e-Devlet'te başladı

16.06.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeniden yapılandırma ile beraber milyonlarca vatandaşa erken emeklilik fırsatı doğdu. Prim borçlarını yatıran Bağ-Kur borçluları, erken emekli olabilecek. Yapılandırma başvuruları ise e-Devlet kapısı üzerinden alınıyor.

Milyonlara erken emeklilik fırsatı! Başvurular e-Devlet'te başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) geçerek Resmî Gazete’de yayınlanan yapılandırma ile erken emeklilik yolu açıldı. Sigorta süresini dolduran Bağ-Kur borçluları, başvuru yaparak yapılandırma imkânından faydalanacak. Borçlarını ödeyen vatandaşlar da erken emeklilik fırsatını yakalayacak.

Söz konusu yasadan faydalanmak isteyen Bağ-Kur’lu vatandaşların faiz ve cezaları silinecek. Ödeyecekleri yeni rakam, enflasyon farkı ile hesaplanarak ortaya çıkacak. Peşin ödeyen vatandaşlar da bu farkın yüzde 90'ından kurtulmuş olacak.

Yapılandırmadan faydalanmak için 31 Ağustos'a dek, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuruda bulunmak gerek. Başvuran vatandaşlar, 30 Nisan 2021'e kadar biriken prim borçlarını yapılandıracak.

BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU

Prim borç yapılandırmasından kendi adına ve tarımda çalışanlar, Bağ-Kur’lular, köy ve mahalle muhtarları faydalanabiliyor. İdari para cezası, sigorta primi, işsizlik sigorta primi gibi borçların peşin ya da ilk taksit ödemelerinin 31 Ekim 2021 akşam saatlerine kadar ödenmesi gerekir.

Bağ-Kur sigortalıları ihya borçları için sigorta dosyalarının yer aldığı sosyal güvenlik merkezleri veya ilk müdürlüklerinde 1 Temmuz ile 1 Kasım tarihlerinde başvuruda bulunabilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuruda bulunarak durdurulan sigortalılık zamanları için ödenecek prim borçlarının hesaplatılması gerek. Birinci taksiti 31 Ekim tarihine dek ödeyen vatandaşların geçmişte durdurulan hizmet süreleri canlandırılacak, sigortalılık zamanına dâhil edilecek.

Bu tarihe dek yapılandırma kanunundan faydalanmayanların 31 Nisan tarihinden önceki prim borcu olan hizmetleri durdurularak prim borçları silinmiş olacak. Faaliyetlerini sürdüren vatandaşların sigortalılıkları 1 Mayıs tarihinden itibaren tekrardan başlatılacak.

Sigortalı veya hak sahiplerince talep edilmesi hâlinde durdurulan sigortalılık sürelerinin hepsi sigortalılık süresi olarak sayılacak. Bunun için talep tarihindeki prime esas kazanç tutarı üstünden hesaplanan borcun hepsinin 3 ay içerisinde ödenmesi gerekecek.

EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VERİLECEK

Daha evvel durdurulan hizmet sürelerini canlandıranlar içerisinde emeklilik bekleyen vatandaşlar, dilekçe vererek emekli olacak. Kamu bankaları da yapılandırmadan faydalanıp emekli olacak vatandaşlara kredi desteği ile ilgili kolaylık sağlayacak. Yaşamını yitiren sigortalının hak sahipleri de başvurarak ölüm aylığı alabilecek.

Sigortalılık süresini canlandıranlar mevcut borcun yalnızca 3’te 1’ini ödeyecek. Ödemenin yapıldığı tarihteki asgari ücret üzerinden hesaplama yapılacak. Hangi sene olursa olsun geçmiş yıllarda dondurulan sigortalılık süresinin her günü için bu sene 41.14 Türk lirası yatırılacak. Yapılandırma avantajından faydalanmayanlar daha sonra yüksek prim ödemek durumunda kalacak.

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SAĞLIK HİZMETİ İMKÂNI

Bağ-Kur borcu olan vatandaşların, ilk taksitlerini ödemelerinin ardından cari aylarda 60 günden fazla prim borçlarının olmaması hâlinde sağlık hizmeti, hastaneye gittiğinde provizyon alabilecek.

EK ÜCRET BULUNMUYOR

Bunun yanında 30 Nisan'dan sonraki döneme ait 60 günden çok prim borcu bulunanlar ile bakmakla yükümlü oldukları vatandaşlar 23 Ocak tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı kapsamında sağlık hizmetlerinden ücret ödemeksizin faydalanabilecek.

Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılar yapılandırma başvuru sonuçları e-Devlet kapısı üzerinden, adreslerine tebliğ edilen ödeme planlarından, bankalardan ve müracaatları durumunda sosyal güvenlik il müdürlükleri, merkezlerinden öğrenilecek.

KREDİ KARTIYLA BORÇ ÖDEME YAPILABİLECEK

Yapılandırılan borçlar kredi kartıyla ödenebilecek. Kredi kartı kullanılması katsayı uygulanmasını engellemez. Borçlarını son taksit de dâhil ödeyen vatandaşlar hacizlerin hepsini kaldırıp teminatları geri alabilir.

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Anahtar Kelimeler:
erken emeklilik
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