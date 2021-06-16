Milyonlara erken emeklilik fırsatı! Başvurular e-Devlet'te başladı

Prim borç yapılandırmasından kendi adına ve tarımda çalışanlar, Bağ-Kur’lular, köy ve mahalle muhtarları faydalanabiliyor. İdari para cezası, sigorta primi, işsizlik sigorta primi gibi borçların peşin ya da ilk taksit ödemelerinin 31 Ekim 2021 akşam saatlerine kadar ödenmesi gerekir.

Yapılandırmadan faydalanmak için 31 Ağustos'a dek, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuruda bulunmak gerek. Başvuran vatandaşlar, 30 Nisan 2021'e kadar biriken prim borçlarını yapılandıracak.

Söz konusu yasadan faydalanmak isteyen Bağ-Kur’lu vatandaşların faiz ve cezaları silinecek. Ödeyecekleri yeni rakam, enflasyon farkı ile hesaplanarak ortaya çıkacak. Peşin ödeyen vatandaşlar da bu farkın yüzde 90'ından kurtulmuş olacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) geçerek Resmî Gazete’de yayınlanan yapılandırma ile erken emeklilik yolu açıldı. Sigorta süresini dolduran Bağ-Kur borçluları, başvuru yaparak yapılandırma imkânından faydalanacak. Borçlarını ödeyen vatandaşlar da erken emeklilik fırsatını yakalayacak.

Bağ-Kur sigortalıları ihya borçları için sigorta dosyalarının yer aldığı sosyal güvenlik merkezleri veya ilk müdürlüklerinde 1 Temmuz ile 1 Kasım tarihlerinde başvuruda bulunabilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuruda bulunarak durdurulan sigortalılık zamanları için ödenecek prim borçlarının hesaplatılması gerek. Birinci taksiti 31 Ekim tarihine dek ödeyen vatandaşların geçmişte durdurulan hizmet süreleri canlandırılacak, sigortalılık zamanına dâhil edilecek.

Bu tarihe dek yapılandırma kanunundan faydalanmayanların 31 Nisan tarihinden önceki prim borcu olan hizmetleri durdurularak prim borçları silinmiş olacak. Faaliyetlerini sürdüren vatandaşların sigortalılıkları 1 Mayıs tarihinden itibaren tekrardan başlatılacak.

Sigortalı veya hak sahiplerince talep edilmesi hâlinde durdurulan sigortalılık sürelerinin hepsi sigortalılık süresi olarak sayılacak. Bunun için talep tarihindeki prime esas kazanç tutarı üstünden hesaplanan borcun hepsinin 3 ay içerisinde ödenmesi gerekecek.

EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VERİLECEK

Daha evvel durdurulan hizmet sürelerini canlandıranlar içerisinde emeklilik bekleyen vatandaşlar, dilekçe vererek emekli olacak. Kamu bankaları da yapılandırmadan faydalanıp emekli olacak vatandaşlara kredi desteği ile ilgili kolaylık sağlayacak. Yaşamını yitiren sigortalının hak sahipleri de başvurarak ölüm aylığı alabilecek.